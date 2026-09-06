Công ty Trọng Tín bị phạt hơn 330 triệu đồng do vi phạm môi trường

ANTD.VN -Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên vừa có quyết định xử phạt Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trọng Tín (Công ty Trọng Tín- cụm công nghiệp Trúc Mai, tỉnh Thái Nguyên) số tiền 336 triệu đồng do vi phạm các quy định về môi trường.

Trước đó, Sở nhận được phản ánh của người dân về việc khu công nghiệp Trúc Mai (xã La Hiên và Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) xuất hiện tình trạng khói bụi, mùi khét nên đã lập tổ công tác kiểm tra.

Tổ công tác lấy 1 mẫu khí thải tại ống khói lò cao của nhà máy luyện gang thuộc Công ty Trọng Tín; 2 mẫu nước mặt (tại khu vực trước và sau Cụm công nghiệp) và 3 mẫu nước dưới đất để phân tích.

Kết quả cho thấy, một số thông số trong khí thải (gồm Pb, CO), nước mặt (gồm Cd, Pb, NO2--N) và nước ngầm (Cd; Pb; NO3--N; NH4+-N; SO42-) có giá trị vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng.

Cụm CN Trúc Mai tại Thái Nguyên

Sở NN&MT đã lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt Công ty Trọng Tín số tiền 336 triệu đồng về hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn.

Ngoài ra, ống khói lò cao của công ty bị đình chỉ hoạt động trong 4,5 tháng. Doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, rà soát, xử lý hệ thống xử lý khí thải...

Sở NN&MT cũng gửi kết quả về UBND các xã để công khai thông tin, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương rà soát, đánh giá các nguồn thải và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.

Từ ngày 7-8/8/2026, Sở NN&MT Thái Nguyên đã thành lập Tổ công tác kiểm tra. Tổ công tác lấy 1 mẫu khí thải tại ống khói lò cao Nhà máy Luyện gang của Công ty Trọng Tín, 2 mẫu nước mặt và 3 mẫu nước dưới đất. Kết quả cho thấy một số thông số trong khí thải (Pb, CO), nước mặt (Cd, Pb, NO2-) và nước dưới đất (Cd, Pb, NO3-, NH4+, SO42-) vượt QCVN.

Trong đó, lưu lượng khí thải tại nguồn là 19.260 m3/giờ; thông số Pb vượt 3,2 lần và CO vượt 1,76 lần quy chuẩn về khí thải công nghiệp sản xuất thép.

Đây không phải lần đầu doanh nghiệp tại CCN Trúc Mai bị xử phạt. Tháng 5/2025, tại Cụm công nghiệp Trúc Mai, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thực nghiệp - Trung Nhất - Bảo Thắng - Việt Nam số tiền 340 triệu đồng do hành vi xả nước thải không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật ra môi trường, trong đó có chỉ tiêu vượt 183,94 lần, một chỉ tiêu khác vượt tới 477,78 lần.