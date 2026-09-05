Thuốc lá điện tử: Từ thói quen tưởng vô hại đến hành vi bị xử phạt

Những vụ việc tưởng nhỏ này một lần nữa gióng lên cảnh báo về tình trạng thuốc lá điện tử đang dần trở thành một thói quen trong một bộ phận người trẻ, trong khi hành vi sử dụng đã thuộc diện bị xử phạt theo quy định mới.

Hai đêm, hai trường hợp vi phạm

Khoảng 22h30 ngày 1-9-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực trước số nhà 27 Linh Lang, phường Ngọc Hà, tổ công tác Công an phường phát hiện N.V.A (SN 1990, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đang sử dụng thuốc lá điện tử.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, mời N.V.A về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan Công an, người này nhận thức được hành vi sử dụng thuốc lá điện tử của mình là vi phạm pháp luật. Công an phường Ngọc Hà đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Chưa đầy 24 giờ sau, khoảng 23h ngày 2-9, tại khu vực trước số nhà 148 Phan Kế Bính, phường Ngọc Hà, một tổ công tác khác tiếp tục phát hiện L.V.Q.Đ (SN 2006, trú tại xã Tây Cốc, tỉnh Phú Thọ) có hành vi sử dụng thuốc lá điện tử.

Hai thanh niên trong vụ việc

L.V.Q.Đ được kiểm tra, mời về trụ sở Công an phường để làm rõ. Căn cứ hành vi vi phạm, lực lượng Công an đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Hai trường hợp được phát hiện trong hai đêm liên tiếp, tại những khu vực công cộng trên địa bàn, cho thấy nếu không được kiểm soát, những hành vi tưởng như bình thường này hoàn toàn có thể diễn ra công khai, trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống đô thị.

Đáng chú ý, theo khoản 1 Điều 26 Nghị định số 90/2026/NĐ-CP ngày 30-3-2026 của Chính phủ, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Như vậy, thuốc lá điện tử không còn là câu chuyện đơn thuần về một sản phẩm được mua bán, sử dụng theo sở thích cá nhân. Việc sử dụng thuốc lá điện tử đã được pháp luật quy định rõ chế tài xử lý, đặt ra yêu cầu mỗi người phải chủ động nhận thức và tuân thủ.

Đừng để “thói quen” trở thành nguy cơ

Điều đáng lo ngại hơn nằm ở chỗ, thuốc lá điện tử có cách tiếp cận rất khác so với thuốc lá truyền thống. Hình thức nhỏ gọn, nhiều loại có thiết kế bắt mắt, mùi hương đa dạng khiến việc sử dụng dễ bị xem nhẹ, thậm chí bị ngộ nhận là “ít ảnh hưởng” hoặc chỉ là một thú vui nhất thời.

Từ một lần tò mò, thử cho biết, hành vi sử dụng có thể dần trở thành thói quen. Đặc biệt, với thanh thiếu niên, khi nhận thức pháp luật và khả năng tự kiểm soát hành vi chưa đầy đủ, nguy cơ bị cuốn vào việc sử dụng các sản phẩm chứa nicotine hoặc những loại sản phẩm không rõ thành phần càng đáng lưu tâm.

Thực tế này đặt ra vấn đề không chỉ với lực lượng chức năng mà cả gia đình, nhà trường và cộng đồng. Việc phát hiện, xử lý một trường hợp vi phạm là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là làm thế nào để những người trẻ không bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử ngay từ đầu.

Với Công an phường Ngọc Hà, công tác tuần tra, kiểm soát được xác định là một trong những biện pháp phòng ngừa trực tiếp. Thông qua hoạt động tuần tra tại các tuyến phố, khu vực công cộng, lực lượng Công an chủ động phát hiện những hành vi vi phạm, kịp thời nhắc nhở, xử lý theo quy định, đồng thời kết hợp tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình.

Thời gian tới, Công an phường Ngọc Hà tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trái quy định.

Từ hai vụ việc liên tiếp được phát hiện, thông điệp cảnh báo cũng được đặt ra rõ ràng: đừng coi thuốc lá điện tử là một thú vui vô hại, càng không nên để sự tò mò của người trẻ trở thành một thói quen khó bỏ. Phòng ngừa từ sớm, xử lý nghiêm từ những hành vi ban đầu chính là cách ngăn nguy cơ phát sinh những hệ lụy lớn hơn, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn.