Lý do vị khách người Thái bị bắt giữ ngay khi đặt chân xuống Sân bay Nội Bài

ANTD.VN - Được người phụ nữ thuê vận chuyển ma túy sang Việt Nam với tiền công 30.000 bath Thái, Yuwasut Prasatporn đồng ý thực hiện nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Yuwasut Prasatporn (SN 1980, quốc tịch Thái Lan) mức án tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo quy định tại khoản 4, Điều 250 – Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Yuwasut Prasatporn bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, chiều 15-3-2026, tại điểm soi chiếu số 2 khu vực kiểm tra hải quan nhập cảnh, ga quốc tế T2, xã Nội Bài (Hà Nội), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an cửa khẩu HKQT Nội Bài và Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài kiểm tra hành lý xách tay đối với Yuwasut Prasatporn.

Lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của vị khách người Thái Lan có 1 túi nilon màu đỏ chứa 7 hộp nhựa màu vàng nhãn hiệu Londor, bên trong đựng kẹo và một số viên nén (ma túy) được bọc giấy kẹo nhãn hiệu Lindor. Ngoài ra, còn thu giữ của đối tượng 2 điện thoại di động và 3 hộ chiếu mang tên Yuwasut Prasatporn.

Ngay tại thời điểm bị kiểm tra, Yuwasut Prasatporn thừa nhận, trong hành lý xách tay của đối tượng có chứa ma túy. Kết quả giám định cũng cho thấy, những viên nén bọc giấy kẹo nhãn hiệu Lindor là ma túy Cocaine với tổng trọng lượng hơn 3.561 gram.

Tại Cơ quan điều tra, Yuwasut Prasatporn khai nhận, anh ta là nhân viên bán hàng trong trung tâm mua sắm tại Thái Lan. Năm 2024, Yuwasut Prasatporn quen một người phụ nữ tại Thái Lan nhưng không rõ lai lịch và thường xuyên nhắn tin qua ứng dụng WhatsApp với tên tài khoản là “JACK”.

Ngày 2-3-2026, người phụ nữ này nhờ Yuwasut Prasatporn vận chuyển ma túy với tiền công là 30.000 bath Thái. Số tiền này Yuwasut Prasatporn sẽ nhận được khi hoàn thành công việc và trở về Thái Lan.

Người phụ nữ thuê vận chuyển hàng quốc cấm sau đó mua vé máy bay cho Yuwasut Prasatporn sang Việt Nam. Theo hướng dẫn của người phụ nữ, ngày 15-3-2026, Yuwasut Prasatporn sẽ nhận 1 túi nilon màu đỏ bên trong chứa ma túy tại sân bay của Thái Lan từ một người lạ mặt để vận chuyển sang Việt Nam.

Thỏa thuận cùng kế hoạch của người phụ nữ tại Thái Lan và Yuwasut Prasatporn đã diễn ra theo đúng kịch bản ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi đối tượng vận chuyển ma túy vừa đặt chân tới Sân bay quốc tế Nội Bài thì bị cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Quá trình điều tra và giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng đã lần tìm dấu vết người phụ nữ ở Thái Lan theo lời khai của Yuwasut Prasatporn nhưng không thu được kết quả. Do vậy, cơ quan tố tụng không có căn cứ để xem xét, xử lý người này.