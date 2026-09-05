Bắt giữ đối tượng mua bán 5 bánh heroin

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Văn Hưng (SN 1991, trú tại xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 00h15 ngày 25-8-2026, tại xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Quang Long và Công an xã Vinh Quý phát hiện, bắt quả tang Đàm Văn Hưng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5 bánh heroin, có tổng khối lượng 1.682,56g cùng một số tài liệu, đồ vật khác có liên quan.

Đối tượng Đàm Văn Hưng cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.