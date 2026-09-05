Bắt giữ đối tượng mua bán 5 bánh heroin

Trước đó, khoảng 00h15 ngày 25-8-2026, tại xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Quang Long và Công an xã Vinh Quý phát hiện, bắt quả tang Đàm Văn Hưng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5 bánh heroin, có tổng khối lượng 1.682,56g cùng một số tài liệu, đồ vật khác có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.