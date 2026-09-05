Khởi tố 12 bị can liên quan vụ gây rối trật tự công cộng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Lê Thanh Nghị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố khởi tố 12 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”

Đêm 25, rạng sáng 26-6, ở tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Phòng xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo kiếm, dao, đinh ba, tuýp sắt và vỏ chai bia. Từ tuyến đường Nguyễn Lương Bằng, các nhóm liên tục phóng xe, rượt đuổi nhau qua nhiều tuyến đường như Vũ Hựu, Nguyễn Thị Duệ, khu vực gầm cầu vượt Đồng Niên đến cầu Hàn...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng khẩn trương xác minh, truy tìm, làm rõ các đối tượng liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định.