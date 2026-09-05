An Tây và hành trình trượt dài từ showbiz đến vòng lao lý

ANTD.VN - Từng được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, An Tây có nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt và trải qua không ít biến động về đời tư. Gần 2 năm sau ngày bị bắt vì vướng vào ma túy, cô đã phải trả giá đắt cho những lựa chọn sai lầm trước đó.

Andrea Aybar Carmona, tên Việt là Nguyễn Thị An, được biết đến với nghệ danh An Tây. Sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha, cô theo gia đình sang Việt Nam từ nhỏ và lớn lên trong môi trường văn hóa Việt. Khả năng nói tiếng Việt thành thạo, ngoại hình khác biệt và việc bước vào làng mẫu khá sớm đã giúp Andrea trở thành gương mặt dễ nhận diện trong showbiz.

Ở thời điểm ấy, câu chuyện về một cô gái Tây Ban Nha hoạt động trong làng mẫu Việt Nam đủ tạo ra sự tò mò. Andrea xuất hiện trên sàn diễn, tham gia phim ảnh, các chương trình giải trí và dần trở thành một gương mặt quen thuộc với công chúng. Nhưng sự nổi tiếng đến sớm khi một người trẻ chưa đủ bản lĩnh để làm chủ bản thân cũng kéo theo nhiều hệ lụy.

Ồn ào trước khi rơi vào "hố sâu" cạm bẫy

Andrea Aybar cùng em trai Rufino Aybar theo gia đình sang Việt Nam sinh sống từ nhỏ, có khả năng nghe nói thành thạo tiếng Việt

An Tây từng trải qua một thời gian mà tên tuổi thường xuyên xuất hiện bên cạnh những ồn ào ngoài công việc. Các câu chuyện tình cảm, những tranh cãi trên mạng xã hội và một số tin đồn đời tư khiến hình ảnh của cô nhiều lúc bị che lấp bởi những điều không liên quan đến công việc. Trong số đó, có những tin đồn mà cô lên tiếng phủ nhận, cũng có những sự việc được chính cô thừa nhận hoặc giải thích, song nhìn chung hình ảnh Andrea trong mắt công chúng khi đó khó tách khỏi những ồn ào đời tư.

Sau những ồn ào đó, An Tây không biến mất hoàn toàn khỏi showbiz nhưng cũng không còn xuất hiện với tần suất nhiều như trước. Cô chuyển dần sang tạo dựng hình ảnh và hoạt động trên mạng xã hội. Những video đời thường mà cô cùng em trai Rufino Aybar ghi lại đã giúp hai chị em xây dựng một hình ảnh khác trong mắt mọi người, nhẹ nhàng và hài hước hơn. Đó từng được xem là cách để cô gái này bắt đầu lại khi chọn xuất hiện như một người bình thường sống và làm việc tại Việt Nam thay vì chỉ là cô người mẫu An Tây từng gây chú ý. Nhưng đáng tiếc, chính trong khoảng thời gian ấy, cô đã bắt đầu sử dụng ma túy.

An Tây tại cơ quan điều tra trong thời gian bị tạm giữ để phục vụ điều tra vụ án

Theo lời khai của An Tây với cơ quan điều tra, cô sử dụng ma túy từ khoảng năm 2020. Ban đầu, đó là việc sử dụng cho bản thân. Sau này, việc sử dụng diễn ra cùng những người quen và có những lần tại nơi ở. Cô cũng có thời gian nhờ trợ lý V.A.D hỗ trợ việc mua và mang ma túy về sử dụng. Những thông tin này khiến quãng thời gian tưởng như bình lặng của An Tây được soi chiếu lại, dưới một góc độ khác. Không phải mọi biến động, ồn ào trong đời sống của một người nổi tiếng đều được phơi bày trước công chúng. Một người vẫn có thể làm việc, xuất hiện trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh mới trong khi phía sau vẫn có thể âm thầm sa ngã, để mình rơi vào hố sâu của những cạm bẫy.

Đầu tháng 11-2024, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ của An Tây và phát hiện cô cùng một số người có mặt tại đây. Kết quả xét nghiệm cho thấy cô dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, chân dài bật khóc, thừa nhận hành vi sai trái và cho rằng, việc sử dụng ma túy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sự nghiệp và tương lai của bản thân. Người mẫu sinh năm 1995 cũng bày tỏ sự hối hận, đồng thời khuyên những người trẻ, đặc biệt những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không nên thử hay sử dụng ma túy, dù chỉ một lần.

Ngày 14-11-2024, An Tây bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ một gương mặt từng xuất hiện trong các chương trình thời trang, phim ảnh và mạng xã hội, An Tây phải đối diện với quá trình điều tra, truy tố và xét xử về những hành vi vi phạm pháp luật.

Bản án cho cú trượt chân

Gần hai năm sau ngày bị bắt, An Tây được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa mở từ ngày 17-8-2026, cô bị truy tố về hai tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 3-9-2026, TAND TP.HCM tuyên phạt An Tây 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng cộng hình phạt mà cô phải chấp hành là 8 năm tù.

An Tây bên bố trong một khoảnh khắc đời thường, sau bản án 8 năm tù, gia đình sẽ là chỗ dựa để cô vượt qua quãng thời gian phía trước



Sau khi phiên tòa khép lại, em trai An Tây chia sẻ trên trang cá nhân rằng 8 năm tù là quãng thời gian dài và gia đình khó tránh khỏi buồn bã. Tuy nhiên, theo anh, việc bản án được tuyên cũng giúp mọi thứ có một câu trả lời rõ ràng để chị mình bắt đầu chặng đường mới phía trước. Nhắn nhủ chị gái, em trai An Tây viết, 8 năm là khoảng thời gian dài nhưng rồi từng ngày, từng tháng cũng sẽ trôi qua. Anh khẳng định phía sau cô vẫn luôn có gia đình và một mái nhà chờ ngày cô trở về, đồng thời động viên chị cố gắng vượt qua những năm tháng phía trước.

Điều đáng chú ý trong câu chuyện của An Tây có lẽ không nằm ở sự đối lập đơn giản giữa một người nổi tiếng và một bị cáo. Những ồn ào trước đây của cô dù từng khiến dư luận chú ý thì phần lớn vẫn thuộc về đời sống của một người trẻ trong môi trường showbiz. Một "scandal" có thể qua đi, một tin đồn có thể được cải chính, một hình ảnh có thể được xây dựng lại nhưng ma túy lại đặt ra một giới hạn khác, bởi từ một lựa chọn tưởng như thuộc về đời sống cá nhân, nó có thể dẫn tới những hành vi và hậu quả mà pháp luật không còn xem là chuyện riêng, không còn thuộc phạm trù ồn ào đời tư thông thường.

An Tây từng có những năm tháng hoạt động nghệ thuật và được công chúng đón nhận trước khi lựa chọn sai lầm khiến cuộc sống rẽ sang hướng khác

Nhìn lại thì An Tây từng nhiều lần nỗ lực làm mới mình, thay đổi hình ảnh trong mắt công chúng, từ cô người mẫu Tây Ban Nha nói tiếng Việt thành thạo, đến diễn viên, nhân vật của những ồn ào đời tư rồi một gương mặt hoạt động trên mạng xã hội, mỗi giai đoạn đều cho thấy sự cố gắng thích nghi với cuộc sống của một người nổi tiếng. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án thì việc sử dụng ma túy của cô gái này đã diễn ra trong nhiều năm trước khi bị phát hiện.

Có lẽ vì thế điều đáng tiếc nhất trong câu chuyện của An Tây không chỉ là bản án 8 năm tù, mà đó còn là việc một người từng có nhiều cơ hội để hoạt động nghệ thuật, được mọi người đón nhận nhưng chỉ vì lựa chọn sai lầm mà đánh mất đi tất cả. Câu chuyện của An Tây cũng là một lời nhắc nhớ rằng, có những lựa chọn bồng bột và sai lầm khiến người ta phải mất nhiều năm để trả giá và chắc chắn đó là cái giá rất đắt.