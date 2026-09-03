Phát hiện cơ sở làm bánh cuốn dùng hàn the, khởi tố người sản xuất

ANTD.VN - Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT tỉnh Sơn La phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La, UBND phường Thảo Nguyên và Công an phường Thảo Nguyên vừa kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm tại Hộ kinh doanh Hà Thị Đoài, phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

Lực lượng chức năng lấy mẫu bánh cuốn kiểm tra hàn the

Qua kiểm tra, nắm tình hình Đội QLTT số 3 phát hiện tại cơ sở đang sản xuất, kinh doanh 226,5 kg sản phẩm bánh cuốn sử dụng hàn the trong sản phẩm.

Đáng chú ý tại khu vực sản xuất đoàn kiểm tra phát hiện 1,65 kg hàn the, Borax là chất không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng tại Việt Nam.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự, Đội QLTT số 3 đã chuyển hồ sơ vụ việc cùng toàn bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định bà Tưởng Thị Hoè, mẹ chồng của chủ hộ kinh doanh Hà Thị Đoài, là người trực tiếp tham gia sản xuất bánh cuốn và sử dụng hàn the trong quá trình chế biến. Bà Hoè khai nhận sử dụng hàn the nhằm tạo độ dai, giòn, hạn chế ôi thiu, chống dính máy tráng bánh và đáp ứng tiến độ giao hàng. Bánh cuốn sau khi sản xuất được bán buôn, bán lẻ cho các đầu mối và tiêu thụ trên địa bàn phường Thảo Nguyên và Chợ km70.

Ngày 29/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Tưởng Thị Hoè, sinh năm 1960, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn theo quy định.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.