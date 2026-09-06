Nhóm đối tượng táng tận chiếm đoạt tiền của bệnh nhân cấp cứu

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập nhóm đối tượng liên quan đến vụ người nhà bệnh nhân phải trả 9,5 triệu đồng thuê xe cứu thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc một gia đình phải chi trả 9,5 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ.

Cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997), trú tại phường Hạc Thành, chủ xe cứu thương; Võ Đại Trường Lâm (SN 1991), trú tại phường Hạc Thành, lái xe; Lê Trọng Hải Anh (SN 1996), trú tại phường Tĩnh Gia, sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa.

Các đối tượng bị triệu tập đến cơ quan Công an để làm việc

Theo kết quả xác minh ban đầu, ngày 14-8, Nguyễn Công Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Võ Đại Trường Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân. Trong quá trình thực hiện, Lâm liên hệ với Lê Trọng Hải Anh tham gia vận chuyển.

Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến vận chuyển gồm: Tiền xe vận chuyển 1 triệu đồng/lượt, tiền thuê máy thở 1 triệu đồng/ngày, tiền thuê máy hút đờm 300 nghìn đồng/lượt và 3 triệu đồng tiền giữ máy thở, máy hút đờm, khi nào trả lại máy sẽ gửi trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, tổng số tiền là 5,3 triệu đồng. Ngoài ra, Lê Trọng Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với giá 600 nghìn đồng/chai.

Tin tưởng thông tin được đưa ra, gia đình bệnh nhân đã đồng ý mua 7 lọ thuốc, với số tiền đã thanh toán qua hình thức chuyển khoản là 4,2 triệu đồng. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan Công an bước đầu xác định loại thuốc được các đối tượng đưa ra là Adrenaline, được mua trên thị trường với giá khoảng 4.000 đồng/lọ. Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền từ gia đình bệnh nhân, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số tiền còn lại do Lâm và Hải Anh phân chia.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ hành vi và vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.