Nghiêm cấm bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong chung cư trái quy định

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành quy định mới tăng nặng mức phạt với các vi phạm về quản lý, sử dụng nhà chung cư, trong đó có việc bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trái quy định, không bàn giao phí bảo trì.

Nghị định 339/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản.

Nghị định quy định mức phạt đến 200 triệu đồng đối với hành vi bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong chung cư trái quy định.

Cụ thể, theo Điều 59 Nghị định này, mức phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi:

Không mở tài khoản thanh toán hoặc mở tài khoản thanh toán để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định;

Không có hoặc chậm có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu đối với trường hợp không đủ điều kiện về số lượng người tham gia Hội nghị nhà chung cư lần đầu;

Không có văn bản thông báo hoặc thông báo không đầy đủ thông tin cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có dự án biết về tên tài khoản, số tài khoản đã mở, tên tổ chức tín dụng nơi mở tài khoản, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản và kỳ hạn gửi tiền kinh phí bảo trì;

Không lập kế hoạch bảo trì hoặc lập kế hoạch bảo trì không đúng quy định; Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm bảo trì, quản lý vận hành, khai thác theo nội dung dự án đã được phê duyệt theo quy định trong thời gian chưa bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực có nhà chung cư...

Mức phạt tiền từ 160-200 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi: Xác định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định;

Không ghi hoặc ghi không đúng thông tin về tài khoản thanh toán để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư;

Không đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang quản lý tài khoản kinh phí bảo trì chuyển kinh phí và lãi phát sinh từ kinh phí bảo trì sang tài khoản quản lý kinh phí bảo trì do Ban quản trị nhà chung cư lập; Bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định.

Đặc biệt, mức phạt tiền sẽ tăng lên, từ 200-260 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Không bố trí diện tích hoặc bố trí không đủ diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng, không gian sinh hoạt cộng đồng theo quy định; Quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định;

Không tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định; Không lập hoặc lập không đúng, không đầy đủ tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định còn quy đinh mức phạt đến 300 triệu đồng đối với hành vi không bàn giao kinh phí bảo trì cho Ban quản trị. Cụ thể, phạt tiền từ 260-300 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư hoặc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở;

Không bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ hoặc bàn giao không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư; Không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì và tiền lãi gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định…

Nghị định 339/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8/2026.