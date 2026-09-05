Bất ngờ về “ông trùm" và nguồn tài chính khổng lồ trong vụ “Xôi Lạc TV”

ANTD.VN - Như ANTĐ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Kết luận điều tra đề nghị truy tố bị can Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979); Nguyễn Công Định (SN 1993) và 72 bị can khác trong vụ án “Xôi lạc TV”.

"Ông trùm" loạt web lậu là doanh nhân

Các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về nhiều tội danh là “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Trong đó, bị can Phạm Nguyễn Dũng bị xác định có vai trò chính. Bản thân Dũng vốn là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, bất động sản và xuất khẩu lao động. Đầu năm 2015, Dũng thành lập Công ty CP Nhân lực quốc tế Đông Dương, hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi nước ngoài làm việc.

Bị can Phạm Nguyễn Dũng - "ông trùm" hệ sinh thái web lậu.

Cuối năm 2016, Dũng thành lập thêm Công ty CP Hệ thống công nghệ Helios, chuyên cung cấp dịch vụ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin và gia công phần mềm. Từ giữa năm 2018, Dũng mở rộng hoạt động của Công ty Helios thông qua việc thành lập Công ty Heligate, tập trung vào mảng dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài và chủ yếu là khách hàng Nhật Bản.

Dũng giao cho Lương Tuấn Giang đứng tên giám đốc, điều hành hoạt động Công ty Heligate… Sau khi thành lập các công ty trên, thông qua các mối quan hệ xã hội, Dũng quen biết nhiều người và tiếp tục đầu tư cho một số người thành lập các dự án, công ty khác.

Cuối tháng 8-2018, Dũng quen biết với Nguyễn Công Định khi đó đang phát triển trang web có tên “XoilacTV” để phát trực tiếp và bình luận các trận bóng đá được nhiều người quan tâm. Định vốn là lập trình viên, từng làm trong một số công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Sau một số lần nói chuyện, Dũng biết trang web “XoilacTV” khi đó có quy mô nhỏ, ít người theo dõi và chưa có lợi nhuận. Do có chung đam mê bóng đá và nhận thấy tiềm năng trong hoạt động bình luận thể thao, Dũng đã quyết định đầu tư cho Định phát triển các trang web xem và bình luận bóng đá nhằm kiếm lợi nhuận.

Dũng bỏ ra 100% chi phí ban đầu để xây dựng, vận hành dự án như đầu tư máy móc, máy chủ server, cơ sở dữ liệu, đường truyền, trả lương nhân viên, thuê văn phòng, điện nước… Còn Định có chuyên môn nên chỉ cần góp công sức tập trung phát triển toàn bộ dự án. Khi nào có lợi nhuận và trừ hết chi phí vận hành, phần còn lại sẽ chia đôi.

Hoạt động tội phạm, hệ sinh thái “Xôi Lạc TV” thu bất chính hơn 130 tỷ đồng.

Dự án trang web xem và bình luận bóng đá nằm trong Công ty Heligate được gọi là Dự án 90 Phút. Ban đầu, dự án này có định hướng phát triển song song sản phẩm bình luận thể thao có bản quyền và không có bản quyền. Tuy nhiên, khi đi vào hoạt động, dự án tập trung phát triển hệ thống trang web xem và bình luận các chương trình thể thao không xin phép đơn vị nắm giữ bản quyền.

Tiếp tục đầu tư hệ thống "CakhiaTV"

Trong quá trình điều hành Dự án 90 Phút, Nguyễn Công Định quen biết với Đỗ Văn Chiến (SN 1995, trú tại xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ). Ban đầu, Chiến định ứng tuyển làm bình luận viên cho Dự án 90 Phút. Sau khi xem các clip bình luận bóng đá do Chiến thực hiện, Định nhận thấy Chiến có tiềm năng và khuyên Chiến tự phát triển một hệ thống trang web phát lậu bóng đa, tương tự hệ thống 90 Phút.

Đầu năm 2022, Định giới thiệu cho Chiến gặp “ông bầu” Phạm Nguyễn Dũng. Sau nhiều lần gặp mặt, Dũng đồng ý đầu tư hợp tác với Chiến để phát triển hệ thống web lậu bóng đá Cakhia.

Tương tự dự án 90 Phút, ở Dự án Cakhia, Dũng là người đầu tư toàn bộ chi phí ban đầu để phát triển dự án. Chiến trực tiếp quản lý, điều hành công việc của các thành viên trong dự án. Ngoài ra, Chiến còn làm bình luận viên bóng đá cho Dự án Cakhia với biện danh Giàng A Phò.

Nguyễn Công Định hỗ trợ công nghệ để Chiến phát triển, vận hành các web và đàm phán với các đối tác quảng cáo là các nhà cái đánh bạc trực tuyến. Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Chiến vào TP.HCM thuê nhà làm nơi phát triển Dự án Cakhia, liên tục thay đổi chỗ ở, tuyển thành viên tham gia dự án theo hình thức trực tuyến. Và từ năm 2022, Chiến phát triển được hệ thống các web lậu gồm CakhiaTV, RakhoiTV, QuaytayTV, CaheoTV.

Sau khi biết Dự án 90 Phút bị lực lượng công an phát hiện, Chiến và các thành viên trong Dự án Cakhia tự chấm dứt hoạt động và xóa toàn bộ dữ liệu liên quan, vứt bỏ các công cụ phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026, tổng lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo của Dự án Cakhia do Đỗ Công Chiến điều hành là 2,6 triệu USD, tương đương 64 tỷ đồng, đều đến từ hoạt động quảng cáo của các trang web đánh bạc trực tuyến.

Tương tự, tính đến đầu tháng 2-2026, hệ thống các trang web xem lậu và bình luận bóng đá gồm 90PhutTV, VeboTV, CakeoTV, ThapcamTV, XoilacTV, BanhkhucTV do Nguyễn Công Định phát triển, điều hành đã phát sóng tổng số 1.529 bản ghi hình trận đấu thuộc các giải thể thao khác nhau mà không có sự cho phép.

Từ tháng 4-2025 đến tháng 1-2026, tổng lợi nhuận từ hoạt động quảng cáo cho các trang web cá cược trực tuyến của toàn dự án do bị ban Định nắm giữ là hơn 2,7 triệu USDT, tương ứng hơn 69 tỷ đồng.