“Ông trùm” phát sóng “lậu” được tài năng về công nghệ thông tin giúp sức thế nào?

ANTD.VN - Có tài năng về công nghệ thông tin và đang làm việc tại FPT nhưng Lương Tuấn Giang lại dễ dàng “nhảy” việc sang làm thuê cho “ông trùm” tội phạm “Xôi lạc TV” chỉ để được hưởng lương/thưởng hằng tháng cao hơn chốn cũ…

“Bán rẻ” tài năng công nghệ thông tin cho tội phạm

Trong vụ án phát sóng “lậu” hơn 1.500 trận đấu thể thao xảy ra tại hệ sinh thái “Xôi lạc TV”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Kết luận điều tra, đồng thời đề nghị truy tố 74 bị can về tội danh là “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, “Đánh bạc”, “Tổ chức đánh bạc”, “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”

Trong đó, bị can Lương Tuấn Giang (SN 1984, trú tại phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội) bị xác định phạm các tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” và “Tổ chức đánh bạc”.

Cơ quan chức năng triệt phá ổ nhóm tội phạm "Xôi Lạc TV".

Theo kết luận điều tra, hệ thống phát sóng “lậu” 90 Phút và Cakhia do Phạm Nguyễn Dũng (SN 1979) và Nguyễn Công Định (SN 1993) sáng lập ra với hàng loạt web lậu như: XoilacTV, VeboTV, 90PhutTV, ThapcamTV, BanhkhucTV, CakeoTV… Với việc phát sóng “lậu” các trận thi đấu thể thao, các bị can quảng cáo cho các trang cờ bạc mạng và thu lợi bất chính hơn 130 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Lương Tuấn Giang vốn là cán bộ công nghệ có năng lực của Tập đoàn FPT. Năm 2016, bị can này được Phạm Nguyễn Dũng mời về làm Giám đốc điều hành cho Công ty CP Hệ thống công nghệ Helios, hoạt động về lĩnh vực công nghệ thông tin, gia công phần mềm.

Từ giữa năm 2018, Dũng mở thêm Công ty Heligate và tiếp tục đề nghị Giang làm Giám đốc điều hành. Đây là công ty hoạt động về công nghệ thông tin, được lập ra để tập trung vào mảng dịch vụ gia công phần mềm theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài và chủ yếu là khách hàng Nhật Bản.

Cuối năm 2018, Dũng tiếp tục đưa về một số người để Nguyễn Công Định thành lập bộ phận SBG với định hướng phát triển sản phẩm bình luận thể thao trực tuyến có bản quyền và cả sản phẩm bình luận thể thao không bản quyền.

Để quản lý nhân sự, Dũng chỉ đạo sắp xếp bộ phận SBG nằm trong công ty Heligate của Lương Tuấn Giang do có pháp nhân độc lập. Ban đầu, Dũng giao cho Giang trực tiếp quản lý, điều hành bộ phận SBG. Và Giang để cho Định tập trung phát triển hệ thống trang web xem lậu và bình luận các chương trình thể thao không bản quyền thay vì phát triển các sản phẩm bình luận thể thao có bản quyền như định hướng ban đầu.

Tuy nhiên do hoạt động này là vi phạm pháp luật nên Dũng chỉ đạo Giang ký hợp đồng lao động với Định và một số thành viên khác của SBG với tư cách là nhân viên của Công ty Heligate với mục đích nhằm che dấu hoạt động phạm pháp của SBG.

“Ông trùm" trong vụ “Xôi Lạc TV” Phạm Nguyễn Dũng.

Theo yêu cầu của Dũng, Định phải báo cáo toàn bộ các công việc nêu trên thông qua Giám đốc là Lương Tuấn Giang. Thực tế, do Giang không có chuyên môn trong lĩnh vực bình luận thể thao nên mọi công việc đều giao cho Định tự thực hiện.

Thu nhập cao nhờ giúp sức đắc lực cho “ông trùm”

Theo thỏa thuận, ngoài việc ký các hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà cho SBG, Giang không tham gia vào bất cứ hoạt động nào khác của SBG. Mặt khác, các khoản tiền lương/thưởng Dũng trả cho Giang là tiền công trả vào việc phụ trách mảng IT và việc giúp “ông trùm” hỗ trợ các thủ tục pháp lý, đứng tên một số công ty, hoàn toàn không liên quan đến bộ phận SBG – nơi phát sóng lậu các trận thể thao.

Do vậy, Nguyễn Công Định trực tiếp quản lý, điều hành bộ phận SBG mà không cần thông qua Giang. Do đã ký hợp đồng lao động là nhân sự của SBG nhưng những người này lại không tham gia vào hoạt động hợp pháp của Công ty Heligate (mảng gia công phần mềm) nên Giang đã nhiều lần tới kiểm tra hoạt động của SBG.

Qua những lần kiểm tra ấy, Giang biết rõ Định vẫn tiếp tục cho nhân viên của SBG phát triển hệ thống trang web “lậu” các chương trình thể thao vi phạm bản quyền. Tính đến đầu tháng 2-2026, SBG dưới sự quản lý của Định đã phát triển được hệ thống các trang web xem “lậu” thể thao, gồm: XoilacTV, ThapcamTV, CakeoTV, BanhkhucTV, 90PhutTV, VeboTV.

Từ khoảng đầu tháng 5-2023, Giang biết Định bắt đầu nhận quảng cáo cho các trang web đánh bạc trực tuyến để thu lợi bất chính, trong đó trang mạng 8XBET là đối tác lớn nhất. Nhưng do không còn quản lý trực tiếp nên Giang không nắm được tổng doanh thu và chi phí vận hành của SBG trong thời gian này như thế nào.

Quá trình hoạt động tội phạm, SBG tuyển dụng nhân sự ngày càng nhiều. Do đó, đầu năm 2023, Giang tiếp tục được nhờ đứng tên ký hợp đồng thuê văn phòng để mở rộng địa điểm hoạt động cho các thành viên của SBG.

Cơ quan tố tụng xác định, quá trình làm thuê cho “ông trùm” Phạm Nguyễn Dũng, Lương Tuấn Giang được trả lương khoảng 30 đến 60 triệu đồng/tháng cho việc phụ trách mảng IT của các Công ty Helios/Heligate. Từ cuối năm 2019, bị can được trả thêm 100 triệu đồng/tháng để giúp hỗ trợ pháp lý, giấy tờ và đứng tên giám đốc một số công ty do Dũng thành lập.

Tổng cộng, từ năm 2018 đến 2026, Lương Tuấn Giang được trả lương/thưởng với tổng số tiền hơn 10,5 tỷ đồng và bị can đã chi tiêu, mua sắm, sinh hoạt, du lịch... hết. Theo cơ quan điều tra, bị can Giang có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong đó có tình tiết gia đình có công với cách mạng.

Ngoài ra, Lương Tuấn Giang từng công tác tại Tập đoàn FPT, có năng lực xuất sắc và được Tổng giám đốc Công ty FPT cấp giấy chứng nhận “Cán bộ công nghệ cấp tập đoàn đạt danh hiệu tư vấn kỹ thuật”.

Sau khi được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang “Bảo lĩnh”, Lương Tuấn Giang chủ động cung cấp nhiều tài liệu về việc thành lập, cơ cấu, tổ chức, hoạt động... của các các Công ty Helios/Heligate/GLX Network/Đông Dương. Đây là các tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa quan trọng cho việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trong vụ án này.