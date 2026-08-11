Tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống đúng thời hạn quy định

ANTD.VN - Sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần xác nhận nhập học online trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT trước 17h ngày 21/8 nếu không muốn mất cơ hội trúng tuyển đại học vì quá hạn đăng ký.

Thí sinh lưu ý thời hạn xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung và với từng trường đại học.

Đến thời điểm này, cả nước đã có khoảng 200 trường ĐH công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, tất cả thí sinh trúng tuyển (kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8.

Các thí sinh không làm thủ tục xác nhận nhập học trực tuyến trong thời gian quy định được coi là từ chối cơ hội trúng tuyển.

Các bước thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến như sau:

Bước 1: Thí sinh truy cập vào Hệ thống tuyển sinh chung

Thí sinh truy cập vào Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung tại trang Hệ thống Thí sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Tại giao diện hệ thống, thí sinh đăng nhập bằng các thông tin gồm số CCCD/CMND/ĐDCN, mã đăng nhập và mã xác nhận theo yêu cầu. Sau khi đăng nhập thành công, thí sinh kiểm tra lại thông tin tài khoản trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Bước 3: Tra cứu kết quả trúng tuyển

Thí sinh vào mục Tra cứu, sau đó chọn Tra cứu kết quả xét tuyển để kiểm tra thông tin trường đại học và nguyện vọng đã trúng tuyển. Đây là bước quan trọng giúp thí sinh xác định chính xác nguyện vọng trúng tuyển trước khi tiến hành xác nhận nhập học.

Bước 4: Chọn nguyện vọng và xác nhận nhập học

Bước 5: Nhấn “Đồng ý” và kiểm tra trạng thái

Sau khi chọn xác nhận nhập học, thí sinh nhấn "Đồng ý" để kết thúc quá trình. Cuối cùng, thí sinh kiểm tra lại trạng thái trên hệ thống. Khi màn hình hiển thị “Đã nhập học”, quá trình xác nhận nhập học trực tuyến đã hoàn tất.

Thí sinh cần lưu ý, sau khi xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng hoặc xét tuyển ở nơi khác.

Cùng với việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh cũng cần theo dõi thông tin từ trường trúng tuyển với các quy định riêng mỗi trường về thủ tục và thời gian nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8. Đồng thời, các trường không được kết thúc thời gian xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.