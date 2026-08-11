Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Australia

ANTD.VN - Sáng 11/8, tại Phủ Toàn quyền Australia, thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 đến ngày 12/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham dự lễ đón có nhiều quan chức cao cấp Australia và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Toàn quyền, trong không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại nơi đỗ xe, cùng lúc đó 21 loạt đại bác lần lượt vang lên chào mừng.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự. Đội quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam. Đội trưởng Đội danh dự trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội danh dự và Đội quân nhạc Australia. Sau khi duyệt Đội danh dự và Đội quân nhạc, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng giới thiệu cho nhau về thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón.

Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể tại Phủ Toàn quyền Australia ở thủ đô Canberra. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp đó, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đứng lên bục danh dự. Trong không khí trang nghiêm, Đội quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều AustraliaSau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Toàn quyền Australia Sam Mostyn và tiến hành hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí; hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia…

Việt Nam và Australia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973. Kể từ đó đến nay, hai nước đã xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bền bỉ với lợi ích đa dạng và ngày càng tăng. Hiện nay, Việt Nam được coi là một trong những đối tác song phương quan trọng nhất của Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền Australia Sam Mostyn tại lễ đón. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn phát triển năng động nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục củng cố vững chắc vai trò là một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của quan hệ song phương. Australia hiện là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Việt Nam, trong khi Việt Nam khẳng định vị thế là đối tác thương mại đầy năng động của Australia tại Đông Nam Á.

Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đã đạt 8,1 tỷ USD, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Australia bứt phá mạnh mẽ đạt 3,8 tỷ USD, tăng hơn 25%, cao hơn mức tăng trưởng xuất khẩu bình quân của cả nước. Đồng thời, Australia vững vàng nằm trong nhóm 10 đối tác lớn nhất của Việt Nam về thương mại, du lịch và hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

Cùng với những thành quả hợp tác về kinh tế, hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước cũng ngày càng đi vào chiều sâu trên nền tảng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Khoa học, công nghệ và giáo dục đang nổi lên mạnh mẽ thành động lực phát triển mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước…

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia không chỉ là dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ song phương, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc xây dựng quan hệ Việt Nam-Australia ngày càng hiệu quả, trên cơ sở tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Chuyến thăm cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững.