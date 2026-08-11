Chung tay xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội nhấn mạnh, phát triển du lịch phải gắn chặt với yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Đây là nhiệm vụ càng có ý nghĩa quan trọng đối với địa bàn tập trung nhiều di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng như Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đình Kim Liên – một trong Thăng Long tứ trấn, đồng thời là điểm đến của đông đảo du khách trong nước, quốc tế và các đoàn khách ngoại giao.

Đồng chí Vũ Đức Tuyên, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội

Nhận diện sớm những nguy cơ phát sinh từ hoạt động du lịch

Tại hội nghị, Trung tá Vũ Văn Hải, Phó Trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trao đổi nhiều nội dung, trong đó nhấn mạnh sự phục hồi và phát triển mạnh của du lịch kéo theo sự gia tăng của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận chuyển, hướng dẫn viên và nhiều loại hình dịch vụ hỗ trợ. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân và quảng bá hình ảnh Hà Nội đến bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, tính chất mở của hoạt động du lịch cũng có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội và các nền tảng thương mại điện tử phát triển mạnh.

Đồng chí Vũ Văn Hải, Phó Trưởng Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Một trong những vấn đề được hội nghị lưu ý là công tác quản lý người nước ngoài và cơ sở lưu trú. Trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số nhà, căn hộ được cho thuê lại, đặc biệt tại các chung cư mini, nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện đầy đủ việc khai báo lưu trú cho người nước ngoài. Hình thức đặt phòng trực tuyến, “self-checkin” cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến chủ cơ sở không nắm được đầy đủ thông tin khách lưu trú, tạo sơ hở để phát sinh các loại tệ nạn xã hội.

Toàn cảnh hội nghị

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Tổ An ninh Công an phường được phân công trực tiếp quản lý địa bàn, trong đó có quản lý cư trú đối với người nước ngoài và công tác xuất nhập cảnh. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phường đã xử lý 27 vụ việc liên quan các lỗi vi phạm tại cơ sở lưu trú; trong đó có trường hợp không khai báo lưu trú, người nước ngoài quá hạn tạm trú, 1 vụ nhập cảnh trái phép và 5 vụ người nước ngoài đi lại trên lãnh thổ Việt Nam không mang hộ chiếu.

Cùng với đó, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề liên quan hoạt động tại khu vực phố cà phê đường tàu; việc tổ chức hội nghị, hội thảo, quảng bá sản phẩm có yếu tố nước ngoài; nguy cơ từ hoạt động kinh doanh “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”; cũng như tình trạng lợi dụng các chương trình du lịch để tổ chức đưa người ra nước ngoài rồi bỏ trốn, lao động trái phép hoặc tham gia hoạt động vi phạm pháp luật.

Doanh nghiệp đồng hành, Công an chủ động phòng ngừa từ sớm

Trên địa bàn phường hiện có 20 công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, gồm 12 công ty lữ hành quốc tế và 8 công ty lữ hành nội địa. Qua công tác quản lý, kiểm tra, phần lớn các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật, phối hợp tốt với lực lượng Công an. Tuy nhiên, Công an phường đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục chú trọng những quy định liên quan quảng cáo, hợp đồng với khách du lịch, điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên, nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm, tài chính và bảo vệ quyền lợi khách hàng.

Toàn cảnh hội nghị

Để nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới, Công an phường xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao chất lượng nắm tình hình, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng hoạt động du lịch để xâm phạm an ninh, trật tự; tăng cường trách nhiệm về an ninh của các doanh nghiệp du lịch; quản lý chặt các cơ sở lưu trú trọng điểm; kiểm soát hoạt động của người nước ngoài và bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện du lịch lớn tổ chức tại Hà Nội trong năm 2026.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi ý kiến

Đại diện doanh nghiệp trao đổi ý kiến

Đặc biệt, Công an phường tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp, cơ sở du lịch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức của người dân trong phòng ngừa, tố giác tội phạm lợi dụng hoạt động du lịch



Hội nghị là dịp để chính quyền, lực lượng Công an, cơ quan quản lý chuyên ngành, các khu di tích và doanh nghiệp du lịch cùng trao đổi, chia sẻ trách nhiệm trong quản lý địa bàn. Qua đó, hướng tới xây dựng Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở thành điểm đến không chỉ giàu giá trị lịch sử, văn hóa mà còn an toàn, thân thiện, văn minh và chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng du lịch Thủ đô và xây dựng hình ảnh Hà Nội trong mắt du khách trong nước, quốc tế.