Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese

ANTD.VN - Sáng 11/8 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm chính thức với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Anthony Albanese nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước Australia; nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, nhất là sau khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3/2024. Thủ tướng Albanese khẳng định trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, việc hai nước hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực là vô cùng quan trọng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Albanese chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam cũng như bày tỏ ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Australia đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-la lần thứ 23 tại Singapore tháng 5 vừa qua, thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về khu vực và hòa bình, ổn định chính là giá trị chung của các quốc gia, trong đó có Australia và Việt Nam.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến Thủ tướng Anthony Albanese; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thân tình của Chính phủ và nhân dân Australia dành cho Đoàn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Australia; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò, vị thế của Australia cũng như quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện chặt chẽ và tin cậy giữa hai nước; nhấn mạnh Australia là người bạn, đối tác tin cậy; mong muốn tiếp tục đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Australia sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, với tin cậy chính trị vững chắc và sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau ngày càng được củng cố.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thực hiện tích cực và hiệu quả Chương trình hành động triển khai Đối tác Chiến lược toàn diện 2024-2027 với việc cả sáu lĩnh vực trụ cột của quan hệ đều đạt những kết quả đột phá; hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm, đạt hơn 14 tỷ USD năm 2025; giáo dục-đào tạo, hợp tác phát triển, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân không ngừng mở rộng.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Australia tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng-an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cần khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese nhất trí đưa khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh; thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam-Australia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng tới các mục tiêu đưa phát thải ròng về 0.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả vững chắc của hợp tác giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh hoạt động hiệu quả của Trung tâm Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và những đóng góp của Trung tâm đối với việc đào tạo cán bộ trung, cao cấp của Việt Nam. Thủ tướng Anthony Albanese chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các trường đại học của Australia, trong đó có Đại học RMIT, hoạt động bền vững và thuận lợi tại Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh các dự án, chương trình kết nối nhân dân và chia sẻ tri thức rộng rãi giữa hai nước, bao gồm Viện Chính sách Australia-Việt Nam (AVPI), Trung tâm Nghiên cứu chính sách Việt Nam tại Đại học quốc gia Australia, Trung tâm Công nghệ Chiến lược Việt Nam-Australia (AVSTC)…

Hai nhà lãnh đạo khuyến khích sự hợp tác và trao đổi mạnh mẽ hơn nữa trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Australia; khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu của tình hữu nghị giữa hai nước.

Về khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Australia tăng cường kết nối với Đông Nam Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Australia Anthony Albanese trao Tuyên bố chung. (Ảnh: TTXVN)

Sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ ký kết, trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, giáo dục-đào tạo và các lĩnh vực khác. Hai bên chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương đưa các thỏa thuận vào triển khai, biến những định hướng cấp cao thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể.

Hai nhà lãnh đạo tin tưởng rằng nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích ngày càng gắn kết và những động lực hợp tác mới sẽ đưa quan hệ Việt Nam-Australia bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới.