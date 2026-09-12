Ninh Vân Bay và loạt doanh nghiệp bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt

ANTD.VN - Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, Công ty CP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Công ty CP Thế kỷ 21 và loạt doanh nghiệp khác bị xử phạt, chủ yếu liên quan đến vi phạm công bố thông tin.

Ngày 11/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT).

Theo quyết định, cơ quan quản lý chứng khoán đã phạt hành chính Ninh Vân Bay tổng số tiền 365 triệu đồng cho nhiều hành vi vi phạm.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, Ninh Vân Bay công bố thông tin không đầy đủ nội dung hàng loạt tài liệu liên quan đến các Báo cáo tình hình quản trị công ty trải dài từ năm 2024 đến nay.

Công ty cũng bị phạt 125 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Cụ thể, Thành viên HĐQT độc lập của Ninh Vân Bay đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty mẹ là Công ty cổ phần NVT Holdings, không tuân thủ quy định hiện hành.

Đặc biệt, Ninh Vân Bay bị phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi công bố hàng loạt thông tin sai lệch. Theo đó, tại Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Công ty công bố thông tin ông Đỗ Quang Hải là Tổng giám đốc trong khi ông Trịnh Nguyên Khánh đã được bổ nhiệm Tổng giám đốc từ 01/06/2026 theo Nghị quyết của HĐQT.

Cùng với đó, theo Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2024, 2025 và BCTC riêng quý 2 năm 2026, Công ty có phát sinh giao dịch với các tổ chức có liên quan đến Thành viên HĐQT, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024, năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, Công ty trình bày “không phát sinh”.

Ninh Vân Bay cũng được xác định là đã công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chỉ tiêu Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và năm 2025; công bố thông tin sai lệch nội dung tại thuyết minh số 10 tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay, Nha Trang

Công ty CP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay được biết đến là doanh nghiệp chuyên về đầu tư, xây dựng, kinh doanh các khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại Việt Nam. Ngoài Six Senses Ninh Vân Bay tại Nha Trang, Công ty đã đưa vào vận hành, khai thác hàng loạt khu nghỉ dưỡng lớn như Emeralda Ninh Bình, Lạc Việt New Tourist City, Ana Mandara Đà Lạt Resort…

Ngoài Ninh Vân Bay, cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt hàng loạt doanh nghiệp khác. Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HIG – Công ty con của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Công ty chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2025, Báo cáo tình hình tài chính năm 2025.

Công ty cổ phần Thế kỷ 21(UPCoM: C21) bị phạt 92,5 triệu đồng, cũng do chậm công bố thông tin đối với nhiều báo cáo tài chính và báo cáo thường niên các năm trước.

Doanh nghiệp này còn bị phạt 125 triệu đồng đối với hành vi không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định. Tổng số tiền phạt đối với C21 là 217,5 triệu đồng.

Công ty cổ phần Đệ Tam (HOSE: DTA) bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin; phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định.

Trước đó, hai doanh nghiệp tại Khánh Hòa gồm Công ty cổ phần Câu Lạc Bộ Du Thuyền Và Nghỉ Dưỡng Cam Ranh và Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm cùng bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật và vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.