The Infinity - Bất động sản đa công năng đón đầu tiềm năng của đảo Ngọc

ANTD.VN - Phú Quốc đang từng bước định hình vị thế từ một điểm đến nghỉ dưỡng trở thành đô thị biển quốc tế. Giữa nhịp chuyển ấy, The Infinity với sản phẩm Connected Home mang đến cách tiếp cận khác biệt - nơi mỗi căn nhà có thể linh hoạt đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và tận hưởng, đồng thời mở rộng khả năng khai thác theo sự phát triển của đảo Ngọc.

Một góc phố hiện hữu tại khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc

Khi đô thị thay đổi, bất động sản cũng cần chuyển mình

Trước đây, sức hút của một đô thị du lịch thường được đo bằng lượng khách, số đêm lưu trú hay mức chi tiêu bình quân. Nhưng hiện nay, một điểm đến giàu tiềm năng cần có khả năng giữ chân du khách lâu hơn, đồng thời thu hút dân cư đến sinh sống, làm việc và trở thành một phần của cộng đồng địa phương.

Sự thay đổi trong lối sống và phương thức làm việc đang thúc đẩy quá trình này. Điển hình là xu hướng “Workcation” - làm việc từ xa kết hợp với du lịch, nghỉ dưỡng góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nhu cầu sử dụng dịch vụ tại điểm đến.

Cùng với đó, mô hình Live - Work - Play (Sống - Làm việc - Giải trí) đang trở thành định hướng được phát triển tại nhiều đô thị trên thế giới. Thay vì phân tách nơi ở, làm việc và không gian giải trí, các chức năng được tích hợp trong cùng một hệ sinh thái, mang tới nhịp sống liền mạch và thuận tiện hơn.

Tại Việt Nam, Phú Quốc là nơi sở hữu đầy đủ điều kiện để đón nhận xu hướng này. Từ một “thiên đường nghỉ dưỡng”, đảo Ngọc từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, thương mại và sự kiện quốc tế để trở thành đô thị biển năng động. Chuỗi công trình phục vụ APEC 2027 cũng tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi đó, với việc nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, mở rộng tuyến đường ĐT.975 cùng định hướng phát triển tuyến tàu điện đô thị kết nối các khu vực trọng điểm.

Hạ tầng hiện đại và đồng bộ tạo lực đẩy mạnh mẽ cho sự bứt phá của Phú Quốc

Khi hạ tầng đồng loạt được kích hoạt, đảo Ngọc đang tiến gần hơn tới việc trở thành một đô thị biển quốc tế năng động và có khả năng vận hành quanh năm, thu hút dòng khách du lịch, sự chuyển dịch dân cư và nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hội tụ.

Bối cảnh đó mở ra yêu cầu về những bất động sản có khả năng thích ứng với nhiều giai đoạn. Một nơi an cư có thể đồng thời phục vụ công việc, nghỉ dưỡng hoặc được khai thác vào thời điểm gia chủ không sử dụng. Thay vì bị “đóng khung” bởi công năng ban đầu, tài sản được mở rộng khả năng sử dụng để đáp ứng đa dạng nhu cầu và gia tăng sức cạnh tranh theo thời gian.

Connected Home: một tài sản - đa công năng

Tại The Infinity thuộc Meyhomes Capital Phú Quốc, 218 Connected Home sở hữu lâu dài được phát triển theo hướng thích ứng với nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng. Không đơn thuần là những ngôi nhà phố nhiều tầng, đây còn là loại hình bất động sản linh hoạt về công năng. Ba dòng sản phẩm Super Connect, High Connect và Premier Connect mang đến nhiều lựa chọn về diện tích, quy mô và cách tổ chức không gian.

Với chiều cao 3 - 5 tầng, diện tích 104 - 325,85m², mỗi căn có thể phân chia mặt bằng theo từng mục đích. Tầng trệt phù hợp cho bán lẻ, F&B, dịch vụ hoặc văn phòng; các tầng phía trên có thể bố trí không gian sinh hoạt, lưu trú, nghỉ dưỡng hay cho thuê. Connected Home vì thế không bị giới hạn trong một kịch bản sử dụng. Gia chủ có thể an cư, kinh doanh, cho thuê hoặc nghỉ dưỡng, thậm chí kết hợp nhiều chức năng cùng lúc.

Thiết kế mở ra nhiều cách sử dụng, còn khả năng khai thác thực tế được quyết định bởi dòng người, dòng thương mại, dòng tiện ích và dòng cộng đồng. Đây là bốn yếu tố tạo nên môi trường vận hành cho Connected Home tại The Infinity.

Trước hết, dòng người đến từ du khách cùng lực lượng chuyên gia, người lao động và freelancer lựa chọn Phú Quốc để sinh sống, làm việc. Nhu cầu đa dạng của các nhóm khách hàng này mở ra dư địa cho những mô hình lưu trú, bán lẻ, ẩm thực và dịch vụ.

Dòng thương mại được hình thành từ hoạt động kinh doanh trong nội khu và khả năng kết nối với các điểm đến lân cận. Mỗi Connected Home có thể vận hành như một địa điểm kinh doanh độc lập, đồng thời tham gia vào mạng lưới dịch vụ chung, góp phần tạo nên những tuyến phố sôi động và phong phú ngành hàng.

Mặt tiền rộng 6,5 - 7,5m của mỗi Connected Home giúp gia tăng nhận diện thương hiệu

Trong khi dòng tiện ích được bổ sung bởi hệ thống gần 80 tiện ích của Meyhomes Capital Phú Quốc. Nhiều điểm đến đã vận hành như phố đi bộ Mebox, tổ hợp giải trí Meyfun, công viên ánh sáng Ice Jungle, đường đua Go-kart, bể bơi ngoài trời, sân pickleball… Những hạng mục tiếp tục được hoàn thiện sẽ gia tăng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu lại và từng bước làm đầy nhịp sống tại khu đô thị.

Cùng với đó, dòng cộng đồng được bồi đắp từ sự hiện diện thường xuyên của cư dân, khách lưu trú và lực lượng lao động trên đảo. Các nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, gặp gỡ, làm việc và giải trí diễn ra hằng ngày tạo nguồn cầu ổn định, giảm sự phụ thuộc vào mùa cao điểm du lịch.

Các dòng vận động này cùng hội tụ nhờ vị trí đặc biệt của The Infinity trên mặt tiền ĐT.975 - trục giao thông huyết mạch với mặt cắt 62m và quy mô 10 làn xe. Theo quy hoạch, dự án nằm kề ga số 4 của tuyến tàu điện đô thị, đồng thời kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm APEC cũng như các địa điểm quan trọng trên đảo.

Sự cộng hưởng giữa quyền sở hữu lâu dài, thiết kế đa công năng, hệ sinh thái đô thị và hạ tầng kết nối tạo điều kiện để mỗi Connected Home đáp ứng đồng thời nhiều mục tiêu. Nhờ vậy, The Infinity mang đến một cách tiếp cận linh hoạt với bất động sản du lịch trong nhịp phát triển mới của Phú Quốc.