ST8 bị xử phạt vì công bố kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi

ANTD.VN - Công ty CP Tập đoàn ST8 bị xử phạt vì công bố thông tin sai lệch liên quan đến kết quả kinh doanh, với chỉ tiêu lợi nhuận từ lỗ thành lãi.

Thêm một cá nhân bị xử phạt tiền tỷ vì thao túng cổ phiếu

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn ST8 (mã chứng khoán ST8).

Theo đó, ST8 bị xử phạt đối với hành vi công bố thông tin sai lệch, theo quy định tại Khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán cho biết, ST8 đã công bố sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025. Cụ thể, tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế năm 2025 là hơn 90,3 triệu đồng nhưng tại Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2025, công ty lỗ hơn 8 tỷ đồng.

Với vi phạm này, ST8 bị xử phạt hành chính 125 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn buộc phải cải chính thông tin đối với hành vi vi phạm theo quy định.

Tập đoàn ST8 tiền thân của công ty là Công ty CP Siêu Thanh, hoạt động với chuyên ngành kinh doanh mua bán: Máy móc, vật tư thiết bị công nghiệp, thiết bị điện tử, kim khí điện máy, điện tử gia dụng, máy móc văn phòng, văn phòng phẩm và phụ tùng thay thế.

Năm 2023, công ty đổi tên thành Công ty CP Đầu tư Phát triển ST8 và chuyển lĩnh vực sang ngành nghề bất động sản. Đến năm 2024, công ty một lần nữa đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn ST8 và có thêm ngành nghề kinh doanh nông nghiệp, tư vấn quản lý, kinh doanh thương mại mua bán gạo.

Liên quan đến cổ phiếu ST8, hồi tháng 3/2026 vừa qua, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 cá nhân do có hành vi thao túng cổ phiếu này.

Cơ quan quản lý xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 2/1/2024 đến ngày 22/3/2024, một cá nhân là ông Hồ Đắc Sơn đã sử dụng 26 tài khoản chứng khoán để liên tục thực hiện việc mua, bán cổ phiếu ST8 nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu ST8.

Cá nhân ông Sơn bị xử phạt 1,5 tỷ đồng và 18 cá nhân có liên quan cũng bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn.

Các cá nhân trên cũng bị áp dụng biện pháp phòng ngừa là cấm giao dịch chứng khoán có thời hạn 2 năm và cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trong vòng 2 năm.

Về hoạt động kinh doanh, trong vài năm trở lại đây, ST8 ghi nhận kết quả kinh doanh không mấy tích cực. Sau khi ghi lỗ năm 2025, Báo cáo tài chính quý II/2026 vừa công bố, doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế nửa đầu năm hơn 22 tỷ đồng, trong đó riêng quý II lỗ hơn 20,7 tỷ.

Giải trình, ST8 cho biết, nguyên nhân thua lỗ chủ yếu là do hoạt động công ty con có các khoản phải thu quá hạn từ khách hàng, đối tác.

Theo nguyên tắc thận trọng và quy định kế toán, công ty đã trích lập dự phòng đối với các khoản phải thu này, làm giảm lợi nhuận trong kỳ. Hiện công ty vẫn đang tích cực làm việc với các khách hàng, đối tác để thu hồi công nợ trong thời gian sớm nhất.