Tự ý thay đổi phương án sử dụng vốn chào bán cổ phiếu, COMA 18 bị phạt nặng

ANTD.VN - COMA 18 (HOSE: CIG) bị phạt tới 425 triệu đồng do hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần COMA 18 (địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Westa, 108 Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội). Với hàng loạt vi phạm, COMA 18 bị phạt số tiền tổng cộng lên tới 425 triệu đồng.

Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Theo cơ quan Thanh tra chứng khoán, Công ty cổ phần COMA 18 (Công ty) không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM hàng loạt tài liệu liên quan đến các nghị quyết của HĐQT trong năm 2024, 2025.

Công ty này cũng bị phạt tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, COMA 18 bị phạt tới 175 triệu đồng đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

Cụ thể, Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 08/01/2025 thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 để chuyển tiền thi công Dự án Khu công nghiệp Kim thành (95 tỷ đồng), trả nợ một phần gốc vay Ngân hàng PVCombank – Chi nhánh Thăng Long (hơn 42 tỷ đồng), trả nợ Tổng Công ty 36 (hơn 52 tỷ đồng) và nộp tiền nợ cơ quan thuế (5,3 tỷ đồng).

Tuy nhiên, từ ngày 14/01/2025 đến ngày 16/01/2025, Công ty đã thay đổi phương án sử dụng tổng số gần 96 tỷ đồng trong 195 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2025 (để thanh toán cho các hợp đồng, trả nợ vay và thanh toán cho các hoạt động chi thường xuyên khác) nhưng không được Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua.

Với vi phạm này, COMA 18 bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ.