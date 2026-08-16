Khánh thành Dự án thành phần số 1 mở rộng Trụ sở Bộ Công an

ANTD.VN -Sáng 16/8/2026, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ khánh thành dự án thành phần số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, công trình trụ sở mới của Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ cùng đại diện các đơn vị thi công dự án.

Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Tại Đại hội XIII của Đảng, yêu cầu hiện đại hoá lực lượng Công an nhân dân được Đảng ta xác định là vấn đề cấp bách, tiếp tục cụ thể hoá trong Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu hiện đại sâu, đẩy nhanh hiện đại các công cụ bảo vệ an ninh quốc gia. Trong hiện đại hoá lực lượng Công an nhân dân, thực hiện chuyển đổi số hồ sơ nghiệp vụ là công tác có nhiều thách thức nhất, bước cao nhất, có ý nghĩa bước ngoặt để hoàn thành toàn diện chuyển đổi số trong nội bộ Công an nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai dự án.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Đảng, Nhà nước, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đặc biệt quan tâm chuyển đổi số công tác hồ sơ nghiệp vụ, tin tưởng giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ chủ trì xây dựng Trung tâm thông tin, dữ liệu nghiệp vụ Bộ Công an, hình thành dữ liệu lớn về nghiệp vụ và xây dựng lực lượng ngành Công an “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Mục tiêu cao nhất đưa công tác hồ sơ nâng cao tính chiến đấu, phản ánh chính xác theo thời gian thực thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, tạo “cú hích” thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả các mặt công tác Công an, đồng thời góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm, quản trị rủi ro, tăng cường sức chống chịu bảo vệ an ninh quốc gia theo tư duy, nhận thức mới của Đảng.

Đồng chí Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà động viên các đơn vị tham gia dự án.

Dự án thành phần số 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng Trụ sở Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, công trình trụ sở mới của Cục Hồ sơ nghiệp vụ được xây dựng với quy hoạch, thiết kế và đầu tư đồng bộ, hiện đại và khánh thành, đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về sự đổi mới, phát triển vững mạnh của lực lượng Hồ sơ nghiệp vụ, xứng tầm là Trung tâm thông tin nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, mở ra chương mới trong hiện đại công tác hậu cần nghiệp vụ Công an nhân dân, dấu mốc đánh dấu bước chuyển đổi số cơ bản toàn diện công tác Công an. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương Cục Hậu cần, Cục Hồ sơ nghiệp vụ, các đơn vị thi công, các cơ quan chức năng đã nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành vượt tiến độ công trình.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án.

Để vận hành, sử dụng hiệu quả Công trình trụ sở mới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cần đổi mới mạnh mẽ tư duy công tác hồ sơ nghiệp vụ, cách thức tiến hành các mặt công tác hồ sơ nghiệp vụ theo đúng tinh thần hiện đại. Trước hết là hiện đại về con người, hiện đại trong tư duy công tác của cán bộ hồ sơ, chuyển mạnh từ tư duy quản lý hồ sơ truyền thống sang quản trị dữ liệu; hiện đại trong kỹ năng số hoá, ứng dụng khoa học công nghệ, phân tích, sử dụng dữ liệu, vận hành, sử dụng hệ thống trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ được trang bị.

Tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hiệu quả, đảm bảo an ninh, an toàn, đặc biệt lưu ý các yêu cầu về an ninh mạng, an ninh dữ liệu, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ tuyệt đối an toàn hồ sơ, tài liệu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đối với lãnh đạo, cán bộ Cục Hồ sơ nghiệp vụ, Bộ trưởng Lương Tam quang đề nghị cần thống nhất nhận thức, tiếp nhận trụ sở làm việc mới khang trang, hiện đại vừa là niềm vinh dự, tự hào, đi liền với đó là trách nhiệm và sự kỳ vọng lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an với sự đột phá, đổi mới mạnh mẽ lĩnh vực công tác hồ sơ nghiệp vụ. Để từ đó vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận tâm, tận lực, nỗ lực phấn đấu cao nhất hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Bộ trưởng tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của Cục Hồ sơ nghiệp vụ, với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và năng lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí sẽ quản lý, vận hành trụ sở làm việc mới đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp tích cực trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.