Chủ tịch Quốc hội: Đảm bảo an toàn hệ thống tiền tệ, giảm áp lực quá lớn lên nguồn vốn tín dụng

ANTD.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến tài chính nhằm phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, giảm áp lực quá lớn lên vốn tín dụng ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn phát biểu

Sáng 17-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tiếp tục phiên họp thứ 5, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Phạm Đức Ấn trình bày Báo cáo tóm tắt về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận tại Tổ, tại Hội trường và ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đối với dự án Luật.

Báo cáo cho biết, đa số các ĐBQH tán thành về sự cần thiết ban hành Luật trên nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng “2 chữ số”, bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mô hình tổ chức mới của NHNN; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giảm áp lực cung ứng vốn trung và dài hạn cho hệ thống ngân hàng…

Về quy định thu, chi tài chính của NHNN, Thống đốc NHNN Việt Nam cho biết, Chính phủ bổ sung nội dung giao Chính phủ quy định cơ chế trích lập dự phòng rủi ro của NHNN tại khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật.

Đối với Luật Phòng, chống rửa tiền, NHNN Việt Nam khẳng định, các quy định về phòng, chống rửa tiền được thiết kế theo hướng cho phép các đối tượng báo cáo khai thác dữ liệu chuyên ngành, không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu, cùng với đó các biện pháp thực hiện tương ứng với mức độ rủi ro rửa tiền, cơ bản không tạo thêm trách nhiệm vượt quá khả năng thực hiện của đối tượng báo cáo…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến trong UBTVQH góp ý, về sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cần tiếp tục rà soát nguyên tắc xử lý chênh lệch thu chi, đảm bảo tính đặc thù của Ngân hàng Trung ương, phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước hiện hành và định hướng hợp nhất. Với kiểm tra in đúc tiền, thống nhất bãi bỏ kiểm tra hằng năm của Bộ Tài chính nhưng Chính phủ phải có cơ chế kiểm soát thay thế, không để xuất hiện khoảng trống quản lý.

Về sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, các ý kiến đề nghị cần rà soát, thống nhất quy định về dấu hiệu đáng ngờ, nguồn dữ liệu và trách nhiệm của đối tượng báo cáo (đặc biệt trong lĩnh vực tài sản mã hóa); làm rõ trách nhiệm thanh tra và cơ chế phối hợp liên ngành, tuyệt đối không để trùng lặp hoặc bỏ trống trách nhiệm.

Về sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, UBTVQH đề nghị rà soát hoàn thiện quy định về đại lý quản lý tài sản bảo đảm trái phiếu doanh nghiệp…

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi Quốc hội thông qua không còn nhiều, do đó các cơ quan cần rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các nội dung, tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, giải trình đầy đủ những ý kiến còn khác nhau.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc hoàn thiện và ban hành dự thảo Luật này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc để triển khai ngay các giải pháp tăng trưởng. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan, nhất là Luật Chứng khoán và pháp luật về trái phiếu doanh nghiệp nhằm phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, giảm áp lực quá lớn lên nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Về các nội dung kỹ thuật cụ thể trong dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội đã lưu ý nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến sự an toàn của hệ thống tiền tệ.