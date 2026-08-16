Khẩn trương đưa chủ trương khám sức khỏe định kỳ vào thực tiễn

ANTD.VN - Việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt trong hướng dẫn chuyên môn và tổ chức thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 72, Văn phòng Chính phủ mới đây ban hành Công văn số 7827/VPCP-KGVX ngày 6/8/2026, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Đưa kết quả khám sức khỏe người dân vào tiêu chí đánh giá địa phương

Từ Văn bản số 4128-CV/VPTW ngày 3/8/2026 thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí. (Ảnh: Xuân Mai)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Thường trực Đảng ủy Chính phủ, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, bảo đảm đạt các mục tiêu đã đề ra.

Đáng chú ý, kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân sẽ được đưa vào nội dung kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các địa phương.

Chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân nhằm tăng cường công tác phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe người dân.

Các địa phương cần chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức khám phù hợp với điều kiện thực tế. (Ảnh: Thùy Dung)

Theo Bộ Y tế, mục tiêu đặt ra là phấn đấu để người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm, đồng thời từng bước lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Bộ Y tế hướng dẫn, đối với các nhóm đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước bảo đảm, mức tổng chi phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc làm căn cứ lập dự toán không vượt quá 350.000 đồng/người/lần/năm.

Những nhóm đối tượng đã có quy định khám sức khỏe định kỳ từ trước, như trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và người lao động, tiếp tục thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành. Các chương trình khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai trước ngày 1/7/2026 cũng được tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi

Các địa phương chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức khám phù hợp với điều kiện thực tế.

Thông tin sức khỏe sau khám cần được quản lý, cập nhật và sử dụng hiệu quả, góp phần hình thành hệ thống quản lý sức khỏe người dân theo hướng liên tục, toàn diện và lâu dài.