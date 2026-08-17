Năm học mới, học sinh Hà Nội tựu trường sớm nhất vào ngày 22/8

ANTD.VN - UBND thành phố Hà Nội quy định, học sinh Hà Nội có thể tựu trường trước ngày khai giảng 1-2 tuần, tùy theo cấp học.

Khai giảng chung trên cả nước sáng ngày 5-9

Theo khung kế hoạch từ năm học 2026-2027 do UBND thành phố Hà Nội ban hành, toàn bộ học sinh thành phố Hà Nội khai giảng năm học mới ngày 5/9.

Học sinh có thể tựu trường sớm 1 tuần trước ngày khai giảng, riêng lớp 1, 9 và lớp 12, học sinh có thể tựu trường sớm 2 tuần trước khai giảng.

Theo đó, các trường mầm non, phổ thông tại Hà Nội được chủ động lịch tựu trường, sớm nhất vào 29/8, riêng lớp 1, 9, 12 có thể trước một tuần - tức 22/8.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến được tổ chức trong các ngày 11 và 12-6 hằng năm. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khung kế hoạch thời gian năm học của Hà Nội bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần; đồng thời phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của thành phố.

Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm, phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của thành phố. Kế hoạch cũng bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch. Trường hợp thiên tai, dịch bệnh ảnh hưởng đến việc thực hiện cũng như hoàn thành chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học, nhưng không quá 2 tuần so với quy định. Trường hợp đặc biệt, phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.