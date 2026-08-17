'Đi từng ngõ, gõ từng nhà' kiểm tra các cơ sở lưu trú trên địa bàn

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội, về “kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội”, thời gian qua Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, quyết không để các đối tượng lạ mặt, không rõ lai lịch đến cư trú làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự taị các khu dân cư.

Xác định công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT là nhiệm vụ quan trọng và rất nặng nề, cùng với tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an phường Bạch Mai đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác giữ gìn ANTT trên mỗi địa bàn cụ thể, xây dựng một mạng lưới an ninh sâu rộng, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở một cách hiệu quả.

Công tác kiểm tra, quản lý nhân, hộ khẩu được Ban chỉ huy Công an phường, nòng cốt là các đồng chí cảnh sát khu vực thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát địa bàn. Với đặc thù địa bàn có nhiều sinh viên, người dân thuê trọ, nên công tác đảm bảo an ninh trật tự các khu nhà cho thuê trọ luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, chủ động phát hiện, ngăn chặn các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Công tác kiểm tra, quản lý nhân, hộ khẩu được Ban chỉ huy Công an phường, nòng cốt là các đồng chí cảnh sát khu vực thực hiện thường xuyên, liên tục

Điển hình tối 15/8, tổ cảnh sát khu vực Công an phường tiến hành kiểm tra các cơ sở nhà cho thuê trọ trên địa bàn. Quá trình kiểm tra phát hiện và xử phạt 5 trường hợp chưa thực hiện việc khai báo tạm trú; 12 trường hợp lực lượng cảnh sát khu vực nhắc nhở và hướng dẫn công dân khai báo tạm trú trên dịch vụ công. Với các trường hợp nghi vấn, Công an phường còn thực hiện kiểm tra ma túy.

Đối với những trường hợp vi phạm Công an phường kiên quyết xử lý hành chính theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các chủ cơ sở cho thuê trọ cũng được yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về đăng ký, quản lý người thuê trọ, không để xảy ra tình trạng người lạ mặt, không rõ lai lịch cư trú trên địa bàn.

Phường Bạch Mai cũng như một số địa bàn khác trên địa bàn Hà Nội có nhiều người nước ngoài sinh sống và làm việc. Do vậy, công tác quản lý cư trú tại các cơ sở cho thuê trọ luôn được Công an phường Bạch Mai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, để ngăn ngừa tội phạm, đặc biệt là các đối tượng nhập cảnh trái phép hoặc có quyết đinh truy nã ẩn náu trong khu dân cư.

Công an phường kiểm tra nhà cho thuê trọ trên địa bàn tối 15/8.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết: Công an phường luôn xác định quản lý cư trú là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng Công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID trong việc khai báo lưu trú, hỗ trợ cập nhật thông tin cư trú chính xác trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia. Việc này không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Các chủ cơ sở cho thuê trọ cũng được yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định về đăng ký, quản lý người thuê trọ, không để xảy ra tình trạng người lạ mặt, không rõ lai lịch cư trú trên địa bàn.

Trong thời gian tới, việc tăng cường quản lý cư trú tại các khu nhà trọ trên địa bàn phường Bạch Mai sẽ tiếp tục góp phần phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Sự chủ động của lực lượng công an cùng với ý thức chấp hành của chủ cơ sở và người dân sẽ tạo nền tảng quan trọng để xây dựng địa bàn ổn định về an ninh trật tự.

Qua mỗi đợt kiểm tra, điều quan trọng không chỉ là những con số hay trường hợp được rà soát mà còn là sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng. Mỗi chủ nhà trọ thực hiện tốt quy định, mỗi người thuê trọ có ý thức tự bảo vệ mình và chấp hành pháp luật sẽ góp phần tạo nên một khu dân cư an toàn. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của công tác quản lý địa bàn, hướng tới xây dựng phường Bạch Mai ngày càng văn minh, an toàn và bình yên.