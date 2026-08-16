Đến 2030, Hà Nội sẽ có 100 km đường sắt đô thị, hoàn thành cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ cấp D

ANTD.VN - Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nhanh hệ thống đường sắt đô thị, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km, từng bước làm chủ công nghệ…

Hà Nội tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nhanh hệ thống đường sắt đô thị

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 14/8/2026 về triển khai Nghị quyết số 158/NQ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ và Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 29/4/2026 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Theo kế hoạch này, Hà Nội khẩn trương thực hiện Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; tổ chức lập, triển khai các quy hoạch đô thị, nông thôn cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô theo quy định. Hoàn thiện hệ thống thông tin quy hoạch, số hóa dữ liệu nền địa lý (GIS), công khai cơ sở dữ liệu quy hoạch để người dân, doanh nghiệp cùng giám sát.

Định hình lại cấu trúc không gian Thủ đô theo mô hình chùm đô thị đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Sông Hồng được xác lập là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.

Hà Nội cũng tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng nhanh hệ thống đường sắt đô thị, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 100 km, từng bước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực đầu tư, quản lý, vận hành.

Đầu tư nâng cấp và đề xuất giải pháp từng bước khai thác lưỡng dụng sân bay Gia Lâm, Hòa Lạc; đề xuất xây dựng sân bay quốc tế thứ hai tại khu vực phía Nam gắn với các khu thương mại tự do và trung tâm logistics hiện đại. Xây dựng đề án khai thác kinh tế không gian ngầm, không gian tầm thấp gắn với các ga Metro.

Hà Nội cũng đẩy nhanh lộ trình tái cấu trúc đô thị; khẩn trương cải tạo các khu chung cư cũ gắn với việc chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị lân cận, tái thiết các khu đô thị có hạ tầng yếu kém, xuống cấp để hình thành các khu đô thị văn minh, hiện đại, đa mục tiêu;

Mục tiêu nữa là đến năm 2030, hoàn thành cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nguy hiểm cấp độ D. Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 và nghiên cứu, đề xuất cơ chế linh hoạt trong chuyển đổi mục đích sử dụng và phát triển các loại hình nhà ở, bố trí quỹ đất cho phát triển nhà ở.

Ngoài ra, trong giai đoạn này, Hà Nội ưu tiên huy động và bố trí nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông liên vùng theo phương thức đối tác công - tư (PPP); tập trung đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản, di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đặc biệt và quốc gia; phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng và đưa vào hoạt động các Trung tâm dữ liệu lớn Thủ đô, Trung tâm điều hành đô thị thông minh, Trung tâm hành chính - điều hành các khu công nghệ cao, Trung tâm đổi mới sáng tạo…