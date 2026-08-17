Bảo đảm nguồn lực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ

ANTD.VN - Đó là đề nghị của Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT) tại Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi được tổ chức mới đây.

Tại hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non - Cù Thị Thủy cho biết, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm quyền được học tập của trẻ em, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển bền vững đất nước.

Đây cũng là một nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục trong giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi trên phạm vi cả nước vào năm 2030.

Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Cù Thị Thủy chia sẻ.

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn; Đồng thời các địa phương đã rất chủ động tham mưu ban hành kế hoạch, bố trí nguồn lực và tổ chức triển khai nhiều nhiệm vụ ngay sau khi Nghị định được ban hành.

Tuy nhiên, qua quá trình khảo sát thực tiễn, xây dựng tài liệu, báo cáo của các địa phương, cũng như tổng hợp các ý kiến đề nghị hướng dẫn, trao đổi, làm rõ trong quá trình triển khai Nghị định số 277/2025/NĐ-CP thời gian vừa qua, Bộ GD7ĐT nhận thấy vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục thống nhất trong nhận thức và nghiệp vụ.

Chính vì vậy, hội nghị tập huấn nhằm thống nhất nhận thức, nghiệp vụ và cách thức tổ chức thực hiện trong toàn ngành; Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện chương trình phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Phó Vụ trưởng đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện và tổ chức thực hiện các kế hoạch, văn bản về phổ cập giáo dục mầm non, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm của từng đơn vị; Tăng cường tập huấn, rà soát, cập nhật dữ liệu và thực hiện đúng quy trình kiểm tra, công nhận.

Đồng thời, chủ động bảo đảm nguồn lực, thực hiện đầy đủ chính sách, thường xuyên kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ và duy trì bền vững kết quả phổ cập.

Năm 2030, phổ cập giáo dục mầm non trên phạm vi cả nước. (Ảnh: Hoa Tiên)

Cũng tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ - Hoàng Mạnh Cường cho biết, tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo triển khai các chính sách phổ cập giáo dục mầm non và đạt một số kết quả tích cực về cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên.

Trong đó, tỉ lệ phòng học kiên cố, phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mẫu giáo đạt 92,04%; Đối với trang thiết bị, số lớp mẫu giáo có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định đạt 77,9 %; Đồ chơi, sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời đạt trên 85%; Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo đang đạt 2,06 giáo viên/lớp.

Ông Cường đề nghị cơ quan có thẩm quyền xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu kết nối với dữ liệu Quốc gia về dân cư để thuận lợi trong rà soát, điều tra, giảm thủ tục, nghiên cứu cơ chế phân bổ nguồn lực cho cấp xã để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị. Đồng thời thống nhất mô hình quản lý các phân hiệu, điểm trường trong quá trình sắp xếp mạng lưới trường mầm non, bảo đảm chất lượng và hiệu quả phổ cập.