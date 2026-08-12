ANTD.VN - Ngày 11/8/2026, Công an xã Bình Minh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Oai, UBND xã Bình Minh và Hội Nông dân xã tổ chức hội nghị triển khai chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 11/8/2026, Công an xã Bình Minh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Oai, UBND xã Bình Minh và Hội Nông dân xã tổ chức hội nghị triển khai chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trao vốn vay cho người sau cai nghiện ma túy tại xã Bình Minh

Tham dự hội nghị có đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Thanh - Phó Trưởng Công an xã cùng đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Oai, lãnh đạo UBND xã Bình Minh, Hội Nông dân xã, cùng các trường hợp người sau cai nghiện ma túy và thân nhân trên địa bàn thuộc diện được xem xét hỗ trợ vay vốn.

Tại hội nghị, đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội đã phổ biến các nội dung của chương trình tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện ma túy, hướng dẫn cụ thể về đối tượng, điều kiện, hồ sơ, thủ tục vay vốn cũng như trách nhiệm của người vay trong quá trình sử dụng nguồn vốn. Các đại biểu cũng được giải đáp những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.

Công an xã Bình Minh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Thanh Oai, UBND xã Bình Minh và Hội Nông dân xã tổ chức hội nghị triển khai chương trình này

Ngay sau phần tuyên truyền, hướng dẫn, các đơn vị đã tiến hành tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và giải ngân cho các trường hợp đủ điều kiện vay vốn theo quy định. Nguồn vốn vay sẽ giúp người sau cai nghiện ma túy có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện và vi phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tá Nguyễn Minh Thanh - Phó Trưởng Công an xã Bình Minh nhấn mạnh, việc triển khai chương trình cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy là một trong những giải pháp thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tại địa phương. Qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an xã Bình Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác rà soát, quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tiếp cận các chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội.