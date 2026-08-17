Chấn chỉnh tình trạng dừng xe không đúng quy định tại các nút giao

ANTD.VN - Dừng xe đúng vạch, chấp hành tín hiệu đèn giao thông tưởng là những việc rất đơn giản nhưng vẫn còn người tham gia giao thông thực hiện chưa nghiêm, nhất là trong giờ cao điểm, thời tiết nắng nóng.Trước thực tế này, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Ghi nhận tại nút giao Lê Duẩn - Giải Phóng sáng 17-7, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, hướng dẫn người điều khiển phương tiện chấp hành đúng quy định khi dừng chờ đèn tín hiệu.

Khoảng hơn một giờ trong cao điểm sáng, gần 10 trường hợp vi phạm được lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. Phổ biến là hành vi không chấp hành vạch kẻ đường, dừng phương tiện trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường. Cá biệt, tổ công tác còn phát hiện trường hợp đi ngược chiều.

Phần lớn người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm theo quy định

Điều đáng nói, những vi phạm được phát hiện không phải lúc nào cũng xuất phát từ việc người điều khiển phương tiện không nắm được quy định. Khi được Cảnh sát giao thông giải thích, đa số đều nhận thức được hành vi của mình là không đúng. Có người thừa nhận do đi làm muộn, có trường hợp cho biết vì trời nắng nóng nên muốn dừng xe vào khu vực có bóng râm.

Một lý do tưởng như rất nhỏ, nhưng nếu hàng chục người cùng lựa chọn “tránh nắng” bằng cách dừng xe vượt vạch hoặc đứng vào phần đường dành cho người đi bộ, trật tự tại nút giao sẽ nhanh chóng bị ảnh hưởng.

Giữa hàng xe dừng đỗ ngay ngắn trước vạch kẻ thì một phương tiện lấn đường dành cho người đi bộ cũng làm hình ảnh trở nên xấu xí

Không phải ngẫu nhiên mà có vạch dừng tại các nút giao thông. Nó không phải là khoảng giới hạn mang tính hình thức, mà đó là vị trí giúp phương tiện dừng đúng nơi, tạo khoảng trống cho người đi bộ qua đường, đồng thời bảo đảm các hướng giao thông có đủ không gian để lưu thông. Chỉ cần một phương tiện lấn lên phía trước, những phương tiện phía sau có thể tiếp tục dồn lên, khiến khu vực giao cắt trở nên chật hẹp, mất trật tự.

Thời gian qua, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tại những nút giao thông trọng điểm, ngoài việc tổ chức phân luồng, điều tiết, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp nhắc nhở người điều khiển phương tiện dừng đúng vị trí, chấp hành đèn tín hiệu và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Cùng với đó, hệ thống loa phát thanh được sử dụng trong các khung giờ cao điểm, nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền.

Song song với xử phạt, lực lượng Cảnh sát giao thông kiên trì tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành một cách tự giác

Thực tế cho thấy, ý thức của người dân tại nhiều nút giao trên địa bàn Thủ đô đã có chuyển biến rõ rệt. Giữa hàng trăm phương tiện dừng chờ đèn, hình ảnh những dòng xe xếp ngay ngắn phía sau vạch dừng ngày càng trở nên phổ biến. Đây là kết quả của việc tăng cường tuyên truyền, kết hợp với kiểm tra, xử lý và hướng dẫn trực tiếp của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, vào những ngày nắng nóng, nhất là trong cao điểm sáng, vẫn còn một bộ phận người điều khiển xe máy có tâm lý tìm bóng râm để tránh nắng. Từ đó, phương tiện có thể bị dừng lệch khỏi vị trí quy định, đè lên vạch kẻ đường, thậm chí đứng trên phần đường dành cho người đi bộ. Đây là thói quen cần được chấn chỉnh, bởi sự thuận tiện của một cá nhân không thể đánh đổi bằng sự bất tiện, nguy hiểm cho nhiều người khác.

Hành vi vi phạm dù nhỏ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, hoặc anh hưởng đến trật tự giao thông mà còn khiến người điều khiển phương tiện phải nộp phạt với số tiền lớn

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bên cạnh xử lý vi phạm theo quy định, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông cũng trực tiếp giải thích để người dân hiểu rõ vị trí dừng xe, cách quan sát và chấp hành tín hiệu đèn, vạch kẻ đường. Với những trường hợp vi phạm do thiếu chú ý, việc nhắc nhở đúng lúc có thể giúp người dân hình thành thói quen tốt và hạn chế tái phạm.

Xây dựng văn hóa giao thông, suy cho cùng, không bắt đầu từ những điều quá lớn. Đó có thể chỉ là việc dừng xe cách vạch đúng quy định, kiên nhẫn chờ thêm vài chục giây của đèn đỏ, không chen lên phần đường dành cho người đi bộ hay chủ động nhường đường khi cần thiết…

Mỗi phương tiện dừng đúng vị trí sẽ giúp nút giao thêm thông thoáng. Mỗi người chấp hành đúng tín hiệu sẽ góp phần giảm nguy cơ va chạm.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiệu lệnh của đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, hệ thống báo hiệu và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, người điều khiển mô tô, xe gắn máy cần chủ động bảo vệ sức khỏe, lựa chọn trang phục phù hợp, nhưng tuyệt đối không vì tránh nắng mà dừng, đỗ phương tiện sai quy định.

Bởi tại mỗi nút giao, một người dừng đúng vạch không chỉ là chấp hành pháp luật cho riêng mình, mà còn là góp phần giữ nhịp giao thông chung được an toàn, trật tự và văn minh.