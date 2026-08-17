Hà Nội yêu cầu các ứng dụng xe công nghệ như Grab, be báo cáo hoạt động

ANTD.VN -Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị be, Grab Việt Nam và Green SM rà soát, thống kê số lượng và cung cấp thông tin về các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội đang sử dụng ứng dụng do các doanh nghiệp này cung cấp.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Be Group (be), Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam), Công ty CP Di chuyển xanh và thông minh (Green SM) cùng các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn cung cấp thông tin về hoạt động vận tải qua ứng dụng công nghệ.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc rà soát, tổng hợp thông tin được thực hiện trên cơ sở văn bản số 5170 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc đề nghị cung cấp thông tin các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các ứng dụng xe công nghệ như Grab, be báo cáo về việc hoạt động

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị be, Grab Việt Nam và Green SM rà soát, thống kê số lượng và cung cấp thông tin về các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn Hà Nội đang sử dụng ứng dụng do các doanh nghiệp này cung cấp.

Thông tin cần tổng hợp gồm tên đơn vị kinh doanh vận tải, số lượng phương tiện tham gia hoạt động và các ghi chú liên quan. Các doanh nghiệp được yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin về các đơn vị vận tải đang hoạt động thông qua nền tảng ứng dụng của mình.

Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải khác trên địa bàn Hà Nội, Sở Xây dựng đề nghị cung cấp tên ứng dụng công nghệ, website bán vé hoặc các ứng dụng do đơn vị tự phát triển đang được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh vận tải.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, bảo đảm thông tin cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

Theo Sở Xây dựng, việc rà soát, thống kê nhằm phục vụ công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ trên địa bàn thành phố, đồng thời cập nhật đầy đủ thông tin về các đơn vị kinh doanh vận tải và số lượng phương tiện đang hoạt động thông qua các nền tảng ứng dụng.

Kết quả rà soát sẽ giúp cơ quan quản lý có dữ liệu tổng thể về hoạt động vận tải qua ứng dụng công nghệ, phục vụ công tác theo dõi, quản lý và phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ trong quá trình tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn Hà Nội.