Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về đối tượng được cộng điểm trong tuyển sinh vào trường Công an

ANTD.VN - Bộ Công an vừa ban hành dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân trong đó có nhiều quy định mới về điều kiện dự tuyển, đối tượng cộng điểm trong tuyển sinh…

Về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh Công an nhân dân, Điều 25 dự thảo Thông tư nêu rõ, người dự tuyển được hưởng ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với từng trình độ đào tạo.

Bộ Công an quy định các đối tượng cộng điểm trong tuyển sinh như sau:

Đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với người tốt nghiệp trung học phổ thông: thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế có môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo của cơ sở đào tạo hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia có môn/lĩnh vực/đề tài đạt giải phù hợp với ngành đào tạo của cơ sở đào tạo khi, trong đó: giải nhất được cộng 3 điểm, giải nhì được cộng 2 điểm, giải ba được cộng 1 điểm khi không được xét trúng tuyển thẳng; thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế phù hợp được cộng theo khung năng lực năng lực ngoại ngữ, tối đa 1,5 điểm;

Đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên gồm: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ tiến sĩ được cộng 1,5 điểm; Thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ được cộng 1 điểm;

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế phù hợp, được cộng theo khung năng lực năng lực ngoại ngữ, tối đa 1,5 điểm; Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an được cộng 1 điểm.

Cũng theo dự thảo, đào tạo trình độ trung cấp chính quy tuyển mới gồm:

Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế có môn đạt giải phù hợp với ngành đào tạo của cơ sở đào tạo hoặc thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích kỳ thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cử tham gia có môn/lĩnh vực/đề tài đạt giải phù hợp với ngành đào tạo của cơ sở đào tạo, trong đó: giải nhất được cộng 3 điểm, giải nhì được cộng 2 điểm, giải ba được cộng 1 điểm, giải khuyến khích được cộng 0,5 điểm khi không được xét trúng tuyển thẳng;

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế phù hợp được cộng theo khung năng lực năng lực ngoại ngữ, tối đa 1,5 điểm; Thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an đang công tác hoặc đã nghỉ hưu; con đẻ của nhân viên hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong Công an nhân dân; con đẻ của cán bộ đã nghỉ mất sức hoặc chuyển ngành hoặc xuất ngũ hoặc đã từ trần có thời gian công tác liên tục trong lực lượng Công an từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển được cộng tối đa 1,0 điểm. Trường hợp thí sinh có bố hoặc mẹ đã bị xử lý hình sự hoặc buộc thôi việc hoặc tước danh hiệu Công an nhân dân thì thí sinh không được hưởng ưu tiên theo người đó;

Thí sinh là con đẻ của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách, có thời gian công tác trong lực lượng Công an xã từ đủ 15 năm trở lên tính đến tháng xét tuyển được cộng tối đa 0,5 điểm. Trường hợp thí sinh có bố hoặc mẹ đã bị xử lý hình sự hoặc buộc thôi việc thì thí sinh không được hưởng ưu tiên theo người đó.

Điểm cộng được tính theo thang điểm 30; trường hợp phương thức tuyển sinh sử dụng thang điểm khác thì mức điểm cộng được quy đổi tương đương. Tổng điểm cộng (không bao gồm điểm ưu tiên) của các đối tượng không vượt quá 10% điểm tối đa của thang điểm xét tuyển khi dự tuyển vào từng trình độ.