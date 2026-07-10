Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

ANTD.VN -Chiều 10/7, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Tại lễ kỷ niệm, Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng An ninh trong công tác tham mưu, nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững ổn định địa bàn và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường.

Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân.

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường phát biểu tại lễ kỷ niệm

Đồng chí đề nghị lực lượng An ninh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, Ban Chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng đã đến thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (cũ), nguyên Đội trưởng Đội An ninh (cũ).

Ban Chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng đã đến thăm hỏi, tặng quà các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng (cũ), nguyên Đội trưởng Đội An ninh (cũ).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an phường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước đóng góp của các đồng chí. Kinh nghiệm và tâm huyết của lớp người đi trước đã bồi đắp cho lực lượng An ninh nhân dân từng bước trưởng thành, lập nhiều chiến công trong bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xúc động trước sự quan tâm của Ban Chỉ huy Công an phường, các đồng chí nguyên lãnh đạo tin tưởng rằng, lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng phường Hai Bà Trưng ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý chí phấn đấu trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng. Đây cũng là động lực để toàn đơn vị tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.