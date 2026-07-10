Hà Nội: Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm triển khai do chủ đầu tư thiếu năng lực hoặc chây ì

ANTD.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, qua rà soát, trên địa bàn thành phố có 290 dự án dùng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, cần tiếp tục theo dõi, xử lý…

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 10-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc về rà soát, phân loại, xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, thời gian qua, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành rà soát đối với 341 dự án. Trong đó, thành phố có 290 dự án cần tiếp tục theo dõi, xử lý.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, trên cơ sở rà soát, UBND thành phố đã phân các dự án thành 5 nhóm để có giải pháp xử lý phù hợp, gắn với địa chỉ, trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và từng dự án, qua đó tạo cơ sở để theo dõi, đôn đốc và xử lý dứt điểm.

Ông Cường nhấn mạnh, chủ trương xuyên suốt của thành phố là tháo gỡ và tạo điều kiện tối đa cho các chủ đầu tư có cam kết và có năng lực để thực hiện ngay các dự án. Đồng thời kiên quyết xử lý, thu hồi những dự án cố tình không hợp tác, không phối hợp.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đề nghị UBND thành phố cần chỉ đạo các sở, ngành và 126 xã, phường rà soát lại toàn bộ các dự án đang chậm. Việc rà soát cần bảo đảm phản ánh đúng thực trạng, không dừng ở số liệu trên hồ sơ mà phải đánh giá kết quả triển khai trên thực địa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông quán triệt mục tiêu cao nhất là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án sớm triển khai, đưa đất vào sử dụng, tạo nguồn lực cho tăng trưởng.

Đối với các dự án đã được tháo gỡ hoặc đã có quyết định thu hồi, phải tiếp tục hậu kiểm, theo dõi đến khi dự án thực sự được triển khai hoặc quỹ đất được đưa vào sử dụng. Đối với các dự án còn vướng mắc do nguyên nhân khách quan, các sở, ngành phải chủ động tham mưu giải pháp tháo gỡ, tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách và thẩm quyền theo Luật Thủ đô năm 2026 để xử lý.

Ngược lại, với nguyên nhân chủ quan là các chủ đầu tư, doanh nghiệp không có năng lực, không thực hiện đúng cam kết hoặc cố tình chây ì, thành phố sẽ kiên quyết xử lý theo quy định.

Cũng trong sáng nay, 10-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã chủ trì buổi làm việc về phát triển các dự án khu thể thao sân golf và khu nghỉ dưỡng dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Theo báo cáo, Hà Nội có tổng số 10 dự án sân golf, gồm 6 dự án sân golf đã đi vào hoạt động và thêm 4 dự án sân golf mới. Bên cạnh đó, thành phố có 27 sân golf tiềm năng theo quy hoạch, tạo dư địa phát triển lĩnh vực thể thao, du lịch, dịch vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án đã có nhà đầu tư, cố gắng khởi công nhanh nhất có thể; phấn đấu khởi công, động thổ khoảng 10 dự án trong thời gian tới.

Cùng đó, cần sớm hoàn thiện việc cập nhật, công bố quy hoạch và tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư.