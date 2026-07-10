Khẳng định vai trò nòng cốt bảo đảm trật tự an toàn xã hội

ANTD.VN -Chiều 10/7, Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, và sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức Công an địa phương 2 cấp, gắn với địa giới hành chính mới.

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng.

Toàn cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2026, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội, của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cơ sở và sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân; lực lượng Công an phường Hai Bà Trưng với tinh thần “Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ” đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, tập trung cao độ, gương mẫu, đi đầu đã khắc phục mọi khó khăn, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, nghiêm túc, linh hoạt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đề ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an phường tham mưu và chủ động triển

khai nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như mô hình “Tổ tuần tra bảo đảm ANTT – Ba nhất" Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn phường...

Tại hội nghị, các tổ công tác đã trình bày tham luận, tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao các mặt công tác trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả của Công an phường trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND khẳng định trong những thành tích chung của phường Hai Bà Trưng, có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an. Công an phường tiếp tục khẳng định được vai trò nòng cốt, tiền phong, gương mẫu trong quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các quyết sách chiến lược của Đảng, Chính phủ thành phố và của phường, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, tô sáng hình ảnh Công an gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tin tưởng trong 6 tháng cuối năm 2026, Công an phường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp, đạt được nhiều thành tích, chiến công vẻ vang, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ quá trình xây dựng, phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND phường, Trung tá Bùi Thế Anh, Trưởng Công an phường khẳng định năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 8...

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện 09 Nghị quyết chiến lược của Đảng, trong đó đối với thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đây vừa là dấu mốc, vừa là phép thử cho bản lĩnh, trí tuệ và sức chiến đấu của Công an Thủ đô, đòi hỏi tập thể Công an phường phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách làm, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Phường, Thủ đô.

“Đảng ủy, Ban chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, nhận thức về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phường; thực hiện tốt phong trào thi đua ba nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”, quán triệt, thực hiện nghiêm túc yêu cầu công tác Công an trong kỷ nguyên mới đảm bảo ba tốt: “An ninh trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển Thủ đô, đất nước tốt nhất và phục vụ nhân dân tốt nhất”, Trung tá Bùi Thế Anh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố các quyết định và trao Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc CATP, Chủ tịch UBND phường cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng giấy khen