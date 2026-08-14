Siêu sao hành động Jason Statham tái xuất với siêu phẩm mới "Tàu buôn người"

ANTD.VN - Sau hàng loạt bom tấn hành động đình đám, tài tử hành động hàng đầu thế giới Jason Statham được kỳ vọng chạm đến đỉnh cao mới trong sự nghiệp với "Tàu buôn người", tác phẩm giật gân hứa hẹn gây sốt rạp Việt dịp lễ 2.9 này.

“Tượng đài” hành động xuất sắc hàng đầu thế giới

Trong suốt 2 thập kỷ qua, Jason Statham đã khẳng định vị thế của một biểu tượng siêu sao hành động thế giới. Nhìn lại sự nghiệp của anh, khán giả không thể không nhớ đến thương hiệu "The Transporter" (Người vận chuyển) làm nên tên tuổi với hình hình ảnh người tài xế lạnh lùng cùng những pha cận chiến mãn nhãn. Loạt phim này thu về hàng trăm triệu USD toàn cầu, tạo bước đệm đưa tên tuổi anh phủ sóng rộng khắp.

Jason Statham đã khẳng định vị thế của một biểu tượng siêu sao hành động thế giới

Tiếp đó, "The Mechanic" (Sát thủ thợ máy) góp phần củng cố hình tượng "tay chơi có đầu óc" của Statham. Phim đạt thành công lớn tại phòng vé, được nhiều trang truyền thông như Variety khen ngợi và đặt lên bàn cân với các thương hiệu James Bond, Mission Impossible.... Không dừng lại ở đó, Statham tiếp tục khuấy đảo phòng vé toàn cầu với bom tấn "The Meg" (Cá mập siêu bạo chúa) cán mốc doanh thu hơn 530 triệu USD, khẳng định khả năng gánh vác những dự án quy mô hoành tráng của anh.

Gần đây nhất, bom tấn "The Beekeeper" (Mật lệnh ong chúa) phát hành đầu năm 2024 đã bùng nổ mạnh mẽ, cán mốc hơn 150 triệu USD toàn cầu và khẳng định công thức thành công vượt thời gian đến từ Jason Statham. Nói đến gương mặt hành động cool ngầu, thông minh và trừng phạt kẻ ác không khoan nhượng, nam tài tử luôn được nhắc đến đầu tiên bởi khán giả. Với tổng doanh thu cá nhân vượt mốc 2 tỷ USD, Statham vẫn là bảo chứng vàng cho dòng phim hành động giật gân.

Vươn đến đỉnh cao mới với "Tàu buôn người"

Bước sang "Tàu buôn người", Jason Statham đảm nhận vai nam chính Cole Reed - cựu biệt kích Cảnh sát Hoàng gia Anh. Ngoài vai nam chính, anh còn trực tiếp giữ vai trò sản xuất và giao vai trò đạo diễn cho Jean-François Richet nổi tiếng với phong cách quay phim chân thực, hạn chế kỹ xảo và từng gây sốt với loạt phim tội phạm hấp dẫn "Mesrine".

Nội dung dự án lần này theo chân Cole Reed trong chuyến bảo vệ người bạn thân kiêm doanh nhân ngành vận tải biển Tibu Campallo. Khi Tibu bị sát hại dã man, Cole bị đổ tội và phải dấn thân vào hành trình báo thù khốc liệt. Lần theo dấu vết của kẻ thủ ác, anh đột nhập lên tàu chở hàng tải trọng 10.000 tấn lênh đênh trên biển, dấn thân vào đường dây tội phạm nguy hiểm và tránh bị đại dương nuốt chửng.

"Tàu buôn người" chính thức ra rạp dịp lễ 2.9

"Tàu buôn người" không chọn lạm dụng phông xanh trong trường quay, theo đúng với tôn chỉ của đạo diễn Jean-François Richet. Trái lại, đoàn phim đã dành hơn 1 tháng ghi hình trực tiếp trên con tàu chở hàng thực tế Skylight dài 150m tại vùng biển Malta. Bối cảnh chật hẹp, nóng bức của phòng máy, những bậc thang thép hoen gỉ và không gian rực nắng giữa Ấn Độ Dương đã mang lại trải nghiệm thị giác chân thực.

Thêm vào đó, các đại cảnh phục kích hoành tráng cũng được thiết kế công phu tại đại bản doanh Pinewood Studios, Anh. Đặc biệt, trường đoạn giao chiến đỉnh cao giữa Jason Statham và “phản diện” Roland Møller trên cầu tàu đung đưa giữa sóng biển hứa hẹn sẽ là một trong những cảnh hành động nghẹt thở và nguy hiểm nhất màn ảnh rộng năm nay.

"Tàu buôn người" sớm chiếm được thiện cảm của giới phê bình, được đánh giá là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Jason Statham từ trước đến nay. Sự kết hợp giữa chất "ngầu" đặc trưng của anh cùng quy mô sản xuất thực tế hoành tráng biến đây trở thành tác phẩm giải trí đáng trông chờ. Nếu đang tìm kiếm những giờ phút nghẹt thở, vỡ òa cảm xúc vào dịp lễ này, "Tàu buôn người" của Jason Statham chính là chuyến viễn chinh mà bạn đang chờ đón!

"Tàu buôn người" (tên gốc: MUTINY) dự kiến khởi chiếu 28.8.2026.