ANTD.VN - Kylian Mbappe đang đứng trước một cột mốc đặc biệt trong lịch sử World Cup. Chỉ cần ghi bàn vào lưới Thụy Điển ở vòng 1/16 World Cup 2026, thủ quân tuyển Pháp sẽ chính thức trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các vòng đấu loại trực tiếp của giải đấu, vượt qua hai huyền thoại Brazil là Ronaldo "béo" và Leonidas.

Mbappe hiện sở hữu 8 bàn thắng ở các trận đấu knock-out World Cup, ngang bằng thành tích của Ronaldo Nazario và Leonidas da Silva. Điều đáng nói là tiền đạo sinh năm 1998 mới chỉ trải qua hai kỳ World Cup trước đó, tại Nga năm 2018 và Qatar năm 2022.

Ở World Cup 2018, Mbappe ghi cú đúp vào lưới Argentina tại vòng 1/16, trước khi lập công trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận chung kết, góp công lớn giúp tuyển Pháp lên ngôi vô địch.

Mbappe sắp xô đổ kỷ lục tồn tại hàng chục năm ở World Cup

Bốn năm sau tại Qatar, anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp với hai bàn thắng vào lưới Ba Lan ở vòng 1/16 và cú hat-trick lịch sử trong trận chung kết gặp Argentina. Dù Les Bleus thất bại trên loạt luân lưu 11m, Mbappe vẫn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Geoff Hurst lập hat-trick ở một trận chung kết World Cup.

Nếu tiếp tục lập công trước Thụy Điển, chân sút 27 tuổi sẽ nâng tổng số bàn thắng ở các trận knock-out lên con số 9, qua đó độc chiếm vị trí số một trong lịch sử giải đấu.

Trong khi Lionel Messi đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 19 bàn thắng, số pha lập công của siêu sao Argentina tại các vòng đấu loại trực tiếp chỉ dừng ở con số 5 sau 12 trận.

Ngược lại, Mbappe đã có tới 8 bàn ở những trận đấu sinh tử và vẫn còn cả chặng đường dài phía trước để tiếp tục nâng cao thành tích.

Ở tuổi 27, tiền đạo của Real Madrid được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất để thiết lập một cột mốc rất khó bị xô đổ trong nhiều năm tới.

Hai cái tên mà Mbappe chuẩn bị vượt qua đều là những biểu tượng bất tử của bóng đá Brazil. Ronaldo "béo" ghi 8 bàn sau 10 trận knock-out World Cup. Trong tổng số 15 pha lập công tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, hơn một nửa được anh thực hiện ở các vòng đấu loại trực tiếp. Đỉnh cao của "Người ngoài hành tinh" là World Cup 2002, nơi ông ghi cú đúp trong trận chung kết giúp Brazil đánh bại Đức để lên ngôi vô địch.

Trong khi đó, Leonidas da Silva được xem là siêu sao đầu tiên của bóng đá thế giới. Thi đấu ở các kỳ World Cup 1934 và 1938, ông ghi tới 8 bàn tại các trận knock-out, thành tích tồn tại gần một thế kỷ trước khi được Ronaldo và Mbappe cân bằng.

Cuộc đối đầu với Thụy Điển sáng 1-7 không chỉ mang ý nghĩa đưa tuyển Pháp tiến gần hơn tới chức vô địch World Cup 2026, mà còn có thể trở thành cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Mbappe.