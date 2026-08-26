ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, khả năng sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy, nổ cao, ngày 26/8/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần HAL Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.