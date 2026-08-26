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Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại công ty Cổ phần HAL Việt Nam

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A.N

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, khả năng sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ và sự cố, tai nạn tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ cháy, nổ cao, ngày 26/8/2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20 tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty Cổ phần HAL Việt Nam, thuộc Khu công nghiệp Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

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Công ty Cổ phần HAL Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô đặt tại Lô B19, P12 và P13 Khu công nghiệp Thăng Long
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Công ty Cổ phần HAL Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản, sản xuất linh kiện, phụ tùng ô tô đặt tại Lô B19, P12 và P13 Khu công nghiệp Thăng Long
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Cơ sở có 2 nhà máy sản xuất là HAL1 và HAL2, tổng diện tích xây dựng khoảng 38.200 m²
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Với quy mô sản xuất lớn, hệ thống máy móc, thiết bị điện hoạt động liên tục và gần 806 lao động làm việc theo nhiều ca, khi xảy ra cháy, đám cháy có thể nhanh chóng lan rộng, sinh nhiều khói, khí độc, gây khó khăn cho công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tổ chức thoát nạn
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Buổi thực tập Phương án đã huy động 3 xe chữa cháy, 18 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, 118 thành viên lực lượng PCCC cơ sở cùng khoảng 580 người lao động đang làm việc trong ca sản xuất
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Theo tình huống giả định, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 26/8/2026 sự cố cháy xảy ra tại khu vực xưởng gia công hàng MAZDA nhà máy sản xuất HAL2 do chập điện, ngọn lửa nhanh chóng phát triển, tạo nhiều khói, khí độc và có nguy cơ lan sang các dây chuyền sản xuất lân cận. Vụ cháy khiến một số công nhân bị mắc kẹt trong khu vực có nhiều khói, không thể tự thoát ra ngoài
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Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng PCCC cơ sở đã khẩn trương phát tín hiệu báo động, hướng dẫn công nhân thoát nạn, tổ chức chữa cháy ban đầu bằng các phương tiện tại chỗ, đồng thời gọi điện báo lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH qua số điện thoại 114
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Với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng, sau khoảng 27 phút, đám cháy giả định nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn, toàn bộ người mắc kẹt được cứu nạn an toàn, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và tài sản
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Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường
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Dưới sự chỉ huy thống nhất của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các lực lượng khẩn trương triển khai trinh sát, tổ chức các mũi chữa cháy, ngăn cháy lan, đồng thời triển khai đội hình tìm kiếm, cứu nạn, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra khu vực an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế sơ cứu
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Buổi thực tập là dịp để kiểm tra khả năng chỉ huy, điều hành, năng lực phối hợp tác chiến giữa các đơn vị; đồng thời đánh giá tính khả thi của phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã xây dựng
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Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, lực lượng PCCC cơ sở và người lao động, chủ động ứng phó hiệu quả khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

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