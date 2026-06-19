Nắng nóng trở lại Bắc bộ, nhiều nơi vượt 37 độ C

ANTD.VN - Dự báo hôm nay 19/6 và ngày mai, nắng nóng sẽ quay trở lại khu vực đồng bằng Bắc bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 18/6, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như Hương Khê (Hà Tĩnh) 37,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 37,7 độ C...

Dự báo hôm nay 19/6 và ngày mai, nắng nóng sẽ quay trở lại khu vực đồng bằng Bắc bộ (bao gồm Thủ đô Hà Nội) với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ khoảng ngày 21/6, nắng nóng tiếp tục mở rộng ra khu vực trung du Bắc bộ.

Nắng nóng trở lại Bắc bộ từ hôm nay, nhiều nơi vượt 37 độ C

Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc sẽ kéo dài tới khoảng ngày 25/6. Từ khoảng ngày 26/6, Bắc bộ khả năng chấm dứt nắng nóng nhờ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao" - cơ quan khí tượng cảnh báo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ chiều tối 18/6 đến ngày 19/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.