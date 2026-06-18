Bác sĩ Hà Đức Quang: Người "gieo mầm" hy vọng trên hành trình IVF của hàng nghìn gia đình hiếm muộn

ANTD.VN - Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, có một bác sĩ vẫn ngày ngày lặng lẽ đồng hành cùng những cặp vợ chồng trên con đường tìm con đầy gian nan. Đó là bác sĩ Hà Đức Quang - chuyên gia Hỗ trợ sinh sản (IVF) tại Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh.

Khi giấc mơ làm cha mẹ cần một "người dẫn đường" tận tâm

Vô sinh hiếm muộn từ lâu đã trở thành nỗi trăn trở của không ít gia đình Việt. Theo thống kê y tế, tỷ lệ các cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc có con tự nhiên đang có xu hướng gia tăng, kéo theo nhu cầu về các phương pháp hỗ trợ sinh sản, đặc biệt là thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), ngày càng lớn.

Bệnh viện Phụ sản An Thịnh ghi nhận tình trạng điều trị vô sinh hiếm muộn ngày càng gia tăng

Tuy nhiên, IVF không đơn thuần là một kỹ thuật y khoa - đó còn là một hành trình dài đòi hỏi sự kiên trì, niềm tin và đặc biệt là một bác sĩ đồng hành thực sự hiểu được những áp lực tâm lý mà bệnh nhân phải trải qua. Đó chính là điều mà bác sĩ Hà Đức Quang luôn đặt lên hàng đầu trong quá trình điều trị.

Người "cá thể hóa" từng phác đồ điều trị

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản, bác sĩ Hà Đức Quang được nhiều bệnh nhân tin tưởng nhờ phong cách làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng trong từng giai đoạn của quy trình IVF - từ thăm khám, đánh giá tình trạng sức khỏe sinh sản ban đầu, xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng, theo dõi sát sao quá trình phát triển nang trứng, đến chọc hút trứng, tạo phôi và chuyển phôi.

Bác sĩ Hà Đức Quang trực tiếp tư vấn và thiết kế phác đồ điều trị hiếm muộn cá thể hóa cho từng người bệnh

Không có một "công thức chung" cho mọi bệnh nhân - đó là quan điểm xuyên suốt của bác sĩ. Mỗi cặp vợ chồng đến với An Thịnh đều mang một câu chuyện riêng, một thể trạng riêng, vì vậy phác đồ điều trị cũng cần được "đo ni đóng giày" để tối ưu hóa tỷ lệ thành công, đồng thời giảm thiểu tối đa các tác dụng phụ và rủi ro cho người bệnh.

An Thịnh - điểm tựa cho những hành trình tìm con

Sự đồng hành của bác sĩ Hà Đức Quang cũng phản ánh định hướng phát triển chuyên sâu của Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản - nơi quy trình IVF được thực hiện khép kín với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa, đội ngũ phôi học và trang thiết bị hiện đại.

Tại đây, bệnh nhân không chỉ được điều trị về mặt y khoa mà còn được hỗ trợ tâm lý xuyên suốt quá trình - bởi với bác sĩ Hà Đức Quang, một ca IVF thành công không chỉ được đo bằng kết quả que thử hai vạch, mà còn bằng sự an tâm, vững tin của bệnh nhân trong suốt hành trình.

Đừng chờ đợi - hãy bắt đầu sớm

"Thời gian là yếu tố quan trọng trong điều trị hiếm muộn" - đó là lời nhắn nhủ mà bác sĩ Hà Đức Quang thường dành cho các cặp vợ chồng. Theo bác sĩ, nếu sau 12 tháng quan hệ đều đặn không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có con (hoặc 6 tháng đối với phụ nữ trên 35 tuổi), các cặp đôi nên đi thăm khám sớm để được tư vấn phương pháp phù hợp, tránh để lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.

Bác sĩ Hà Đức Quang - “Ông bụt” của hàng nghìn gia đình hiếm muộn

Với sự tận tâm của BS Hà Đức Quang cùng đội ngũ chuyên gia tại Bệnh viện Phụ Sản An Thịnh, nhiều cặp vợ chồng từng tưởng chừng phải khép lại ước mơ có con đã được "viết lại" câu chuyện của chính mình - bằng những tiếng khóc chào đời đầy hạnh phúc.