Bị cuốn tay vào máy dập cốc, bệnh nhi 22 tháng tuổi suýt mất bàn tay

ANTD.VN - Bị cuốn tay vào máy dập nắp cốc nhựa, bé 2 tuổi gần đứt lìa bàn tay. Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã trải qua hơn 5 giờ căng thẳng để cứu chi thể cho bệnh nhi.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Ngày 18/6, Bệnh viện Việt Đức thông tin về ca phẫu thuật vi phẫu, cứu bàn tay đứt rời cho bệnh nhi 22 tháng tuổi.

Người nhà cho biết, tai nạn xảy ra do tay trẻ bị cuốn vào máy dập nắp cốc nhựa. Đây là loại máy sử dụng cả lực ép cơ học mạnh và nhiệt độ cao để hàn kín miệng cốc. Sau tai nạn, cổ tay trái bị tổn thương nghiêm trọng, bàn tay đứt gần như hoàn toàn ngang tầm cổ tay, chỉ còn dính một cầu da nhỏ.

Tại thời điểm nhập viện, đầu búp các ngón tay bệnh nhi đã tím tái và xẹp xuống, dấu hiệu điển hình của việc thiếu máu nuôi dưỡng cấp tính.

Do bệnh nhi còn quá nhỏ, trong tình trạng hoảng loạn, các bác sĩ không thể mở vết thương đánh giá tại chỗ.

Bệnh viện đã kích hoạt hệ thống báo động đỏ, hội chẩn liên chuyên khoa gây mê hồi sức, tạo hình vi phẫu, chấn thương chỉnh hình. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm đảm bảo điều kiện phẫu thuật, người bệnh được chuyển thẳng vào phòng mổ để giảm đau toàn thân trước khi mở băng đánh giá chuyên sâu tổn thương và can thiệp phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

TS.BS Vũ Trung Trực, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức cho biết, ê-kíp đánh giá ca phẫu thuật vi phẫu nối tay cho bệnh nhi đối mặt với 3 khó khăn cực lớn.

Đầu tiên là tình trạng thiếu máu nóng. Do bàn tay không đứt rời hoàn toàn về mặt cơ học nên không được bảo quản trong điều kiện đá tan lý tưởng, mặc dù về mặt huyết động học đây được tính là loại đứt rời hoàn toàn do không còn mạch máu nuôi dưỡng.

Bàn tay bị "thiếu máu nóng" ở nhiệt độ thường, khiến các mô dễ bị hoại tử, tỷ lệ nối thành công thấp hơn nhiều so với ca đứt rời hoàn toàn được bảo quản đúng cách.

Hai là, tình trạng dập nát kèm bỏng nhiệt. Vết thương không chỉ bị dập nát mà bị đốt cháy bởi nhiệt độ của máy dập cốc, khiến việc tìm kiếm và nối lại các mạch máu trở nên cực kỳ khó khăn do tổ chức mô bị thương tổn nặng nề.

Thách thức hơn nữa là trẻ chưa đầy 2 tuổi, mạch máu tại cổ tay chỉ nhỏ tương đương mạch máu ngón tay người lớn (khoảng 0,7-0,8mm), đòi hỏi kỹ thuật siêu vi phẫu cực kỳ tinh xảo và sự tập trung cao độ của ê-kíp.

Sau hơn 5 giờ phẫu thuật căng thẳng, các mạch máu và thần kinh đã được tái thông. Đến ngày thứ 6 sau mổ, bàn tay bệnh nhi đã hồng ấm, tưới máu tốt, các ngón tay của cháu bé đã bắt đầu có những cử động nhỏ đầu tiên. Đây là dấu hiệu vô cùng khả quan cho quá trình phục hồi chức năng bàn tay sau này.

Qua trường hợp này, chuyên gia đưa ra khuyến cáo quan trọng cho các bậc phụ huynh tuyệt đối không để các thiết bị điện, máy móc công nghiệp (máy xay, máy dập, nồi cơm điện...) ở tầm với của trẻ nhỏ. Đặc biệt gia đình cần lưu ý đến trẻ trong những dịp xáo trộn sinh hoạt (như chuyển nhà, lễ tết).

Trong trường hợp xảy ra tai nạn đứt rời chi thể, cần sơ cứu cầm máu và chuyển ngay đến các trung tâm ngoại khoa chuyên sâu để tận dụng "thời gian vàng" cứu sống bộ phận cơ thể.

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