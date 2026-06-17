Đưa kiến thức phòng cháy đến gần người dân

ANTD.VN - Ngày 17-6-2026, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội đã ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC và CNCH tại phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH không chỉ phục vụ riêng cho phường Tây Mỗ mà còn là mô hình có ý nghĩa đối với các địa phương lân cận, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư an toàn, văn minh và chủ động trước mọi tình huống khẩn cấp

Mô hình thiết thực từ yêu cầu thực tiễn

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, cùng với sự gia tăng của các khu dân cư, chung cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, việc ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH trên địa bàn phường Tây Mỗ đã đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng cháy cho người dân.

Đằng sau mô hình thiết thực này là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 16 - đơn vị trực tiếp tham mưu, hướng dẫn và đồng hành cùng cơ sở trong việc xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Tây Mỗ phát biểu tại hội nghị

Là địa bàn đang phát triển mạnh về đô thị, phường Tây Mỗ tập trung nhiều khu chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, cơ sở dịch vụ, thương mại và kho hàng. Đây cũng là những khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ nếu người dân chủ quan hoặc thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống ban đầu.

Từ thực tiễn đó, UBND phường Tây Mỗ đã phối hợp với Đội CC&CNCH Khu vực số 16 xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH. Không đơn thuần là nơi tuyên truyền lý thuyết, trung tâm được thiết kế như một không gian thực hành, trải nghiệm, giúp người dân trực tiếp tiếp cận các tình huống cháy, nổ giả định, được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói cũng như kỹ năng cứu người bị nạn.

Theo đại diện Đội CC&CNCH Khu vực số 16, việc hình thành trung tâm nhằm đưa kiến thức pháp luật và kỹ năng PCCC đến gần hơn với người dân, giúp người dân không chỉ biết mà còn làm được, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng khi có sự cố xảy ra.

Trung tá Nguyễn Chí Việt - Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 16 - Phòng PC07 phát biểu tại hội nghị

"Trung tâm không chỉ là nơi tuyên truyền, phổ biến kiến thức mà còn là môi trường để người dân trực tiếp trải nghiệm, thực hành các kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, cứu người và xử lý các tình huống khẩn cấp. Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cộng đồng dân cư", Chỉ huy Đội CC&CNCH Khu vực số 16 nhấn mạnh.

Nâng cao năng lực lực lượng dân phòng từ cơ sở

Cùng với lễ ra mắt trung tâm, Đội CC&CNCH Khu vực số 16 cũng phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH dành cho lực lượng dân phòng trên địa bàn.

Lực lượng dân phòng được xác định là lực lượng nòng cốt tại cơ sở, thường là những người đầu tiên có mặt khi xảy ra cháy, nổ hoặc các sự cố, tai nạn. Chính vì vậy, việc được đào tạo bài bản, thường xuyên cập nhật kiến thức và kỹ năng là yêu cầu hết sức cần thiết.

Thông qua chương trình tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức pháp luật về PCCC, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ ban đầu, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, tổ chức thoát nạn, cứu người bị nạn và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ, chiến sỹ đội CC&CNCH khu vực số 16 giới thiệu các phương tiện chữa cháy chuyên dụng tại điểm trải nghiệm

Đội CC&CNCH Khu vực số 16 cũng đề nghị lực lượng dân phòng phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động học tập, rèn luyện, nắm vững các kỹ năng được trang bị; đồng thời tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc nguồn nước chữa cháy, các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao để sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.

Thời gian qua, Đội CC&CNCH Khu vực số 16 đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn PCCC tại các khu dân cư, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phụ trách. Việc phối hợp xây dựng Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH tại phường Tây Mỗ tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành của lực lượng Cảnh sát PCCC trong việc đưa công tác phòng ngừa đi vào chiều sâu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND phường Tây Mỗ nhấn mạnh: Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ trọng tâm, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có kiểm tra - đánh giá rõ ràng. Lợi ích lớn nhất của trung tâm là biến kiến thức thành kỹ năng thực hành, giúp người dân nhớ lâu, hiểu sâu và xử lý hiệu quả khi có sự cố xảy ra; từng bước hình thành văn hóa an toàn PCCC trong cộng đồng. Đồng thời đây cũng là địa điểm để học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên và người dân được học tập, trải nghiệm thường xuyên, từ đó lan tỏa kiến thức PCCC đến từng hộ gia đình”.

Đồng chí Báo cáo viên phổ biến kiến thức về PCCC&CNCH

Trong thời gian tới, Đội CC&CNCH Khu vực số 16 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND phường Tây Mỗ, Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường và các lực lượng cơ sở trong công tác hiệp đồng địa bàn; thường xuyên tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; kịp thời phát hiện, khắc phục các nguy cơ mất an toàn cháy nổ ngay từ cơ sở.

Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH phường Tây Mỗ

Việc ra mắt Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về PCCC&CNCH không chỉ là dấu mốc quan trọng trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ của phường Tây Mỗ mà còn là mô hình giàu ý nghĩa thực tiễn, góp phần xây dựng thế trận an toàn PCCC từ cơ sở, phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ". Qua đó, từng bước hình thành một cộng đồng dân cư chủ động, văn minh và an toàn trước các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn và sự cố.