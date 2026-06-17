Kịp thời xử lý nhanh đám cháy tại phường Phú Diễn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an Hà Nội đã kịp thời phối hợp xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, nhân viên làm việc tại kho hàng đã phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong nhanh chóng hô hoán, tổ chức dập lửa tại chỗ và báo cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương có mặt, phối hợp với công an phường, lực lượng cơ sở và người dân triển khai các biện pháp khống chế đám cháy.

Huy động lực lượng, phương tiện xử lý dập tắt đám cháy

Một nhân viên làm việc tại khu vực cho biết, khi đang làm việc phía bên ngoài, chị ngửi thấy mùi khét, phát hiện khói và lửa bốc lên từ phía trong kho nên lập tức chạy ra ngoài tri hô. Do kho chứa nhiều vật dụng dễ cháy như bóng đá, vợt cầu lông… ngọn lửa lan nhanh, gây khó khăn cho công tác dập lửa ban đầu. Cũng theo nhân viên này, kho vừa nhập số lượng lớn hàng hóa chưa kịp phân phối nên thiệt hại về tài sản được xác định là đáng kể. Sau khoảng một giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang các khu vực lân cận.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.