Thí sinh có 5 ngày thực hành đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học từ hôm nay

ANTD.VN - Từ hôm nay thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2026, mỗi thí sinh có cơ hội đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển đại học

Từ ngày 17-6 đến hết ngày 21-6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong 5 ngày tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (link tại đây) sẽ giúp thí sinh làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển, tìm hiểu mã trường, mã ngành, tập sắp xếp các nguyện vọng và rà soát các thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần dành thời gian rà soát toàn bộ dữ liệu cá nhân đã được cập nhật trên hệ thống. Trong đó, các nội dung cần đặc biệt lưu ý gồm: Kết quả học tập bậc THPT (điểm học bạ); điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, năng khiếu; chứng chỉ ngoại ngữ hoặc các chứng chỉ quốc tế (nếu có); thông tin khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên cùng các minh chứng liên quan.

Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch hoặc thiếu sót nào, thí sinh cần chủ động liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đơn vị có thẩm quyền để được rà soát và cập nhật kịp thời. Thí sinh sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của bộ từ ngày 2-7 đến 17h ngày 14-7.

Năm nay mỗi thí sinh có cơ hội đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, trong đó các nguyện vọng thuộc ngành sư phạm chỉ được đặt ở 5 nguyện vọng đầu mới có hiệu lực.

Bên cạnh đó, ngoài ngưỡng điểm sàn yêu cầu đạt tối thiểu 15/30 mới được xét tuyển đại học, có một số ngành sẽ có mức sàn cao hơn, gồm: y dược, sư phạm, pháp luật, bán dẫn, đường sắt...

Tất cả các nguyện vọng đăng ký của thí sinh được hệ thống xử lý đồng thời. Sau quá trình lọc ảo, mỗi thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào một nguyện vọng duy nhất và là nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

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