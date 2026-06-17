Kịp thời khống chế vụ cháy tại chợ Mỹ Đình

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại chợ Mỹ Đình trong đêm 16-6, ngăn chặn cháy lan, bảo vệ an toàn hàng trăm kiốt cùng hơn 4.000m² diện tích chợ.

Đêm 16-6, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở và chính quyền địa phương kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại một kiốt trong chợ Mỹ Đình (đường Trần Bình, phường Từ Liêm), ngăn chặn cháy lan, bảo vệ an toàn hàng trăm kiốt kinh doanh cùng hơn 4.000m² diện tích chợ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai tổ chức chữa cháy

Hiện trường vụ cháy

Khoảng 23h35 ngày 16-6, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng PCCC cơ sở phát hiện cháy tại một kiốt kinh doanh đồ ăn uống bên trong chợ Mỹ Đình. Ngay sau đó, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế ngọn lửa, đồng thời báo tin đến lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 16 và khu vực số 2 nhanh chóng tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khu vực xảy ra cháy đã kịp thời được khống chế, bảo vệ các ki-ốt xung quanh

Đáng chú ý, chỉ khoảng 3 phút sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng thường trực tại điểm trực số 2 thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 đã tiếp cận hiện trường, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định đám cháy xảy ra tại một kiốt có kết cấu tường gạch, mái tôn, kinh doanh đồ ăn uống. Thời điểm xảy ra cháy, kiốt đang đóng cửa, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa có nguy cơ phát triển nhanh, sinh nhiều khói khí độc và cháy lan sang các kiốt liền kề nếu không được khống chế kịp thời.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chia thành hai mũi triển khai nhiệm vụ. Mũi thứ nhất tổ chức phun nước làm mát, tạo màn ngăn cháy lan sang các kiốt xung quanh. Mũi thứ hai phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn để tiếp cận bên trong, đồng thời triển khai đội hình chữa cháy khoanh vùng, dập tắt đám cháy và tổ chức tìm kiếm người mắc kẹt nếu có.

Cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng và lực lượng an ninh trật tự cơ sở cũng tích cực phối hợp phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ công tác chữa cháy.

Sau thời gian khẩn trương triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn, đến 23h51 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Vụ việc được khống chế kịp thời đã bảo vệ an toàn hơn 4.000m² diện tích chợ cùng hàng trăm kiốt kinh doanh của các hộ tiểu thương.

Thực tiễn vụ việc một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc thành lập bổ sung các phân đội thường trực chữa cháy nhằm rút ngắn bán kính chữa cháy, tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong xử lý sự cố. Đáng chú ý, khoảng cách từ phân đội thường trực Phú Mỹ đến hiện trường chỉ khoảng 0,9km, rút ngắn gần 4km so với quãng đường xuất phát của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 trước đây, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản theo Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, việc chính quyền địa phương và người dân chủ động trang bị phương tiện chữa cháy, xây dựng lực lượng tại chỗ cũng phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", góp phần quan trọng trong việc phát hiện sớm, xử lý ban đầu và phối hợp cùng lực lượng chuyên nghiệp khống chế đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.