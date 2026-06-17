Hà Nội: Lĩnh vực xây dựng, thương mại dịch vụ bùng nổ nhu cầu tuyển dụng

ANTD.VN - Dự báo trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, nhu cầu tuyển dụng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xây dựng, cơ điện, logistics và sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao.

Theo dữ liệu của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động Hà Nội trong tháng 6 tiếp tục ghi nhận sự bùng nổ vượt bậc ở khối thương mại - dịch vụ, khi các hoạt động dịch vụ khác chiếm tới 54,1% tổng nhu cầu tuyển dụng toàn thị trường; theo sau là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà phục hồi ổn định với 20,3% chỉ tiêu.

Cùng với sự gia tăng nhu cầu tuyển dụng, thị trường lao động cũng đang bộc lộ sự chênh lệch giữa cung và cầu lao động. Về trình độ, doanh nghiệp đang tập trung săn đón khối lao động chất lượng cao có trình độ đại học và cao đẳng (tổng dải cầu chiếm hơn 48%), trong khi nguồn cung người tìm việc lại phân hóa mạnh ở hai đầu, khi nhóm đại học (36,9%) và nhóm lao động chưa qua đào tạo (33,2%) đều chiếm tỷ trọng rất cao.

Cũng theo khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, thị trường lao động Hà Nội đang được hưởng lợi trực tiếp từ các siêu dự án bước vào giai đoạn thi công đại trà như: Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, siêu đô thị Vinhomes Global Gate và Khu đô thị thể thao Olympic.

Các dự án này đã tạo ra nhu cầu lớn đối với các vị trí kỹ sư xây dựng, kỹ sư cơ điện, cán bộ quản lý dự án, công nhân kỹ thuật và lao động vận hành máy móc.

Theo thống kê, một số doanh nghiệp tham gia các dự án này đã triển khai các kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với hàng chục nghìn lao động để phục vụ tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, khảo sát của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cũng cho thấy, thời điểm cao điểm mùa du lịch và dịch vụ hè, các doanh nghiệp tại các quận trung tâm đẩy mạnh tuyển dụng lao động dịch vụ.

Điểm đáng chú ý của thị trường lao động hiện nay là xu hướng gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.



Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, việc đầu tư cho kỹ năng, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với công nghệ sẽ là chìa khóa giúp người lao động nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt cơ hội việc làm và phát triển bền vững trong thời gian tới.