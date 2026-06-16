Ảnh hưởng bởi rãnh gió mùa, Bắc bộ xuất hiện đợt mưa rất to, đề phòng lũ

ANTD.VN - Cơ quan khí tượng thông tin, do ảnh hưởng của rãnh gió mùa, từ đêm 15/6 đến sáng 18/6 khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Mưa lớn diễn ra chủ yếu trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên mưa to từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu 70-150mm, có nơi trên 250mm. Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Chiều và tối 15/6 khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng).

Rãnh gió mùa tràn xuống khiến Bắc bộ xuất hiện đợt mưa lớn, đề phòng lũ ở khu vực miền núi

Ngoài ra, tối và đêm 15/6, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 17/6 đến đêm 18/6, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Trong khi đó, ngày 16-17/6, khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Cảnh báo nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.