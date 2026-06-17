10 phút cứu cả khu chợ: Hiệu quả từ mô hình phân đội chữa cháy sát địa bàn

ANTD.VN - Chỉ mất khoảng 3 phút để lực lượng chữa cháy đầu tiên tiếp cận hiện trường và thêm chưa đầy 10 phút để khống chế hoàn toàn đám cháy tại chợ Mỹ Đình, hàng trăm kiốt kinh doanh đã được bảo vệ an toàn. Thực tiễn từ vụ việc cho thấy việc bố trí các phân đội chữa cháy thường trực theo hướng rút ngắn bán kính ứng trực đang phát huy hiệu quả rõ nét, tận dụng tối đa "thời gian vàng" để hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

"Thời gian vàng" cứu chợ Mỹ Đình khỏi nguy cơ cháy lan

Đám cháy xảy ra tại một kiốt kinh doanh trong chợ Mỹ Đình đêm 16-6 đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố Hà Nội khống chế hoàn toàn chỉ sau khoảng 10 phút triển khai chữa cháy. Kết quả này không chỉ bảo vệ thành công hàng trăm kiốt kinh doanh cùng hơn 4.000m² diện tích chợ mà còn là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình phân đội chữa cháy thường trực, rút ngắn bán kính ứng trực và tận dụng tối đa "thời gian vàng" trong xử lý các sự cố hỏa hoạn.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tiếp cận hiện trường

Khoảng 23h35 ngày 16-6, trong quá trình tuần tra, lực lượng PCCC cơ sở phát hiện cháy tại một kiốt bán đồ ăn uống trong chợ Mỹ Đình, đường Trần Bình, phường Từ Liêm. Đây là thời điểm kiốt đã đóng cửa, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, nguy cơ ngọn lửa phát triển nhanh và lan sang các gian hàng liền kề là rất lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động lực lượng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 cùng các phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Kiot nơi xảy cháy

Mô hình phân đội chữa cháy sát địa bàn

Điểm đáng chú ý là chỉ khoảng 3 phút sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng thường trực tại phân đội Phú Mỹ đã có mặt, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy. Nếu như trước đây, lực lượng chữa cháy phải xuất phát từ trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16 với quãng đường xa hơn thì nay, nhờ điểm trực mới chỉ cách hiện trường khoảng 900m, thời gian tiếp cận được rút ngắn đáng kể.

Trong công tác chữa cháy, mỗi phút trôi qua đều có ý nghĩa quyết định. Chỉ cần chậm thêm vài phút, ngọn lửa có thể lan rộng trong khu chợ với hàng trăm kiốt san sát, nơi tập trung lượng lớn hàng hóa dễ bắt lửa, kéo theo thiệt hại rất lớn về tài sản và ảnh hưởng đến sinh kế của nhiều tiểu thương.

Chỉ cần chậm thêm vài phút, ngọn lửa có thể lan rộng trong khu chợ với hàng trăm kiốt

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định kiốt xảy cháy có kết cấu tường gạch, mái tôn, cửa cuốn đóng kín, bên trong tích tụ nhiều khói và khí độc, gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai hai mũi tác chiến. Một mũi tổ chức phun nước làm mát, tạo màn ngăn không cho ngọn lửa lan sang các kiốt bên cạnh. Mũi còn lại phối hợp lực lượng PCCC cơ sở sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa cuốn, tiếp cận bên trong để dập lửa, đồng thời kiểm tra, tìm kiếm người mắc kẹt.

Song song với đó, Công an phường, Ban Chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ, lực lượng dân phòng và an ninh trật tự cơ sở cũng nhanh chóng có mặt, tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ công tác chữa cháy.

Hiện trường bên trong vụ cháy

Nhờ sự phối hợp đồng bộ và tốc độ triển khai nhanh, đến 23h51 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Hàng trăm kiốt kinh doanh trong chợ Mỹ Đình cùng hơn 4.000m² diện tích chợ đã được bảo vệ an toàn.

Thực tiễn từ vụ cháy một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc triển khai bổ sung các phân đội chữa cháy thường trực theo Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Việc bố trí lực lượng sát địa bàn đã rút ngắn bán kính chữa cháy gần 4km so với trước đây, giúp lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường trong thời gian ngắn nhất và tận dụng tối đa "thời gian vàng" để khống chế đám cháy ngay từ giai đoạn đầu.

Toàn bộ vật dụng bị thiêu rụi

Không chỉ vậy, vụ việc còn cho thấy vai trò quan trọng của phương châm "4 tại chỗ" khi lực lượng PCCC cơ sở phát hiện sớm, xử lý ban đầu và phối hợp hiệu quả với lực lượng chuyên nghiệp. Sự kết hợp giữa lực lượng tại chỗ và hệ thống phân đội chữa cháy ứng trực đã tạo nên "lá chắn" vững chắc, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, nâng cao năng lực ứng phó với các tình huống cháy, nổ trên địa bàn Thủ đô.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển với mật độ dân cư và cơ sở kinh doanh cao, việc rút ngắn khoảng cách ứng trực và nâng cao khả năng phản ứng nhanh của lực lượng chữa cháy đang chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả thực tiễn, không chỉ qua vụ cháy tại chợ Mỹ Đình mà còn trong nhiều vụ hỏa hoạn khác trên địa bàn thành phố thời gian qua.