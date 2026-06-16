Phòng ngừa tai nạn giao thông đường sắt: Người dân cần làm gì?

ANTD.VN -Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn thành phố đang có dấu hiệu, diễn biến phức tạp trở lại. Nhằm tăng cường công tác đảm bảo TTATGT đường sắt, phòng ngừa, kiềm chế tối đa TNGT đường sắt trên địa bàn thanh phố, nhất là tại khu vực đường ngang trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông tại các giao cắt giữa đường sắt với đường bộ cần chú ý các quy định sau:

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Tại đường ngang có cần chắn tự động và có người gác: Khi thấy tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy, chuông reo, biển báo, cần chắn đang hạ hoặc đang được kéo ra:

- Phải ưu tiên phương tiện giao thông đường sắt- Phải chấp hành hiệu lệnh của nhân viên gác đường ngang và chỉ dẫn của các báo hiệu, tín hiệu trong phạm vi đường ngang.

- Khi có báo hiệu dừng bằng đèn tin hiệu (đèn đỏ sáng), cờ đỏ, biển đỏ, còi, chuông, hoặc loa phát âm thanh kêu, chắn đường ngang đang dịch chuyển hoặc đã đóng, hiệu lệnh của nhân viên gác chắn, người tham gia giao thông đường bộ (kể cả những xe có quyền ưu tiên) đều phải dừng lại về bên phải chiều đi và trước vạch dừng xe.

- Người không có nhiệm vụ không được tự ý mở chắn đường ngang khi chắn đã đóng.

Kỹ năng đi qua đường sắt tại lối đi tự mở, đường ngang có biển báo

Người tham gia giao thông đường bộ phải dừng lại trước vạch dừng, lắng nghe còi tàu, chú ý quan sát tàu đến từ xa ở hai phía, khi thấy chắc chắn không có tàu tới đường ngang mới được đi qua và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa và xe tải tại đường ngang dân sinh ở Thường Tín ngày 7/6/2026.

Khi bị sự cố hỏng xe ngay trên đường sắt thì phải làm gì?

Khi phương tiện tham gia giao thông đường bộ bị hư hỏng, bị tai nạn không thể di chuyển ngay khỏi phạm vi đường ngang hoặc hàng hóa rơi đổ trong phạm vi đường ngang mà điểm gần nhất của xe hoặc của hàng hóa cách mép ngoài của ray ngoài cùng 1.75m thì người điều khiển phương tiện phải tìm biện pháp để báo hiệu cho tàu dừng trước chướng ngại theo quy định sau:

1. Khi khẩn cấp có tàu đang tới gần, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải nhanh chóng chạy về phía có tàu làm tín hiệu cho tàu đỗ lại: Ban ngày dùng cờ đỏ hoặc vải đỏ, ban đêm dùng đèn đỏ, hướng về phái đoàn tàu tới. Nếu không có cờ đỏ, vài đỏ hoặc ánh đèn màu đỏ, thì ban ngày hai tay nắm lại hoặc cầm bất cứ vật gì quay vòng tròn hướng về phía tàu, ban đêm dùng đèn (bất cứ màu gì, màu lục) hoặc ánh lửa, quay vòng tròn hướng về phía tàu đang tới.

2. Khi không biết chắn chắn có tàu sắp tới và nếu ngoài người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, có đủ hai người thì mỗi người đi về một phía đường sắt, đến chỗ cách đường ngang từ 500 mét đến 800m , đứng về phía tay phải, cách ray ngoài cùng ra 2m, quay lưng về phía đường ngang để sẵn sàng làm tín hiệu cho tàu đỗ lại như quy định tại mục 1 nêu trên va goi điện theo số đường dây nóng: 0369.118.118.

Khi bị kẹt trong đường ngang cần chắn tự động thì phải làm gì?

Khi người tham gia giao thông điều khiển xe ô tô vượt tín hiệu chuông đèn cảnh báo đi vào khu vực đường sắt thì cần chắn bắt đầu hạ xuống thì khẩn trương cho xe lách qua cần chắn nếu không lách qua được thì khân trương đâm, va gãy cần chắn để đưa phương tiện ra khỏi khổ giới hạn an toàn của đường sắt trong thời gian nhanh nhất, sau đó dừng xe sát lề đường bên phải, lái xe xuống tổ chức cảnh giới (ngăn dòng xe đi qua đường sắt khi cần chắn đã gãy) nhằm đảm bảo an toàn, khi đoàn tàu chạy qua đường ngang an toàn thì gọi điện theo đường dây nóng được niêm yết tại đường ngang ( 0369.118.118 hoặc số điện thoại của đơn vị quản lý đường ngang), báo tình trạng cần chắn bị gãy, sau đó đến cơ quan công an gần báo cáo hành vi vi phạm của mình.