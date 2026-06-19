20 giờ hôm nay công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội

ANTD.VN - Dự kiến 20 giờ ngày 19.6, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10. Để tạo thuận lợi cho thí sinh, Sở đã hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm lần đầu áp dụng trên ứng dụng iHanoi.

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh trong việc tra cứu điểm thi lớp 10 trên ứng dụng iHanoi, Sở GD-ĐT Hà Nội đã hướng dẫn chi tiết cách thức tra cứu như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại; cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất nếu được yêu cầu. Tại trang chủ hoặc nhóm tiện ích giáo dục, chọn tiện ích "Tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT" khi tiện ích được kích hoạt.

Lần đầu tiên Hà Nội cho tra cứu điểm thi lớp 10 trên ứng dụng iHanoiẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước 2: Tại tab "Tra cứu", nhập chính xác số báo danh của thí sinh vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tra cứu điểm".

Bước 3: Đối chiếu thông tin thí sinh hiển thị trên màn hình gồm họ tên, số báo danh; kiểm tra điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm xét tuyển, điểm chuyên nếu có và điểm thi từng môn. Học sinh, cha mẹ học sinh có thể sử dụng biểu tượng chia sẻ trên ứng dụng để lưu hoặc gửi kết quả khi cần đối chiếu.

Bước 4: Trường hợp cần đối chiếu ngưỡng trúng tuyển, chọn tab "Điểm chuẩn" để tra cứu điểm chuẩn các trường THPT khi được công bố. Chọn tab "Điểm của tôi" để xem nhanh kết quả điểm thi đã tra cứu/lưu trên ứng dụng.

Bước 5: Nếu ứng dụng chưa hiển thị tiện ích tra cứu tại thời điểm công bố hoặc truy cập chậm do số lượng người dùng lớn, có thể tra cứu qua các kênh web chính thức khác như: Cổng tuyển sinh đầu cấp của TP.Hà Nội hay Cổng thông tin điện tử Sở GD-ĐT Hà Nội.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đối với những thí sinh đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay khi điểm thi được công bố. Nhờ đó, phụ huynh và học sinh không cần liên tục truy cập các trang tra cứu để kiểm tra thông tin mà vẫn có thể nhận được thông báo kết quả một cách nhanh chóng và kịp thời.

Minh họa điểm thi lớp 10 của thí sinh hiển thị trên ứng dụng iHanoiẢNH: SỞ GD-ĐT HÀ NỘI

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng hướng dẫn cách tra cứu điểm thi lớp 10 theo các cách truyền thống như sau:

Tra cứu trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố:

Bước 1: Mở trình duyệt web trên máy tính hoặc điện thoại, truy cập Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Bước 2: Tại trang chủ Cổng tuyển sinh đầu cấp, chọn nút "Tra cứu điểm thi vào lớp 10" hoặc chọn mục tra cứu kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trên thanh chức năng/bảng thông báo của hệ thống.

Bước 3: Tại màn hình "Tra cứu điểm thi vào lớp 10", chọn hình thức tra cứu theo "Mã học sinh" hoặc "Số báo danh" theo yêu cầu hiển thị; nhập chính xác mã học sinh/số báo danh của thí sinh vào ô "Nhập thông tin".

Bước 4: Nhập "Mã bảo vệ" đúng theo ký tự hiển thị trên màn hình; nếu mã bảo vệ khó đọc, nhấn biểu tượng làm mới để lấy mã khác.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đã nhập và nhấn nút "Tra cứu điểm thi". Đọc kỹ kết quả hiển thị; có thể chụp màn hình hoặc in kết quả tra cứu để đối chiếu khi cần thiết.

Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Sở GD-ĐT Hà Nội

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn

Bước 2: Tại trang chủ, chọn banner/thông báo hoặc chuyên mục của Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục về tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý, thí sinh và phụ huynh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức được Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo; không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu/tài khoản, mã học sinh hoặc các thông tin cá nhân khác trên các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Để tra cứu điểm thi lớp 10 thuận tiện và chính xác, cần chuẩn bị đúng số báo danh theo phiếu báo dự thi của thí sinh; kiểm tra kỹ thông tin trước khi tra cứu để hạn chế sai sót.

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