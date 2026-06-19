Trên 100 học viên tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

ANTD.VN - Nhằm đáp ứng yêu cầu sẵn sàng xử lý, ứng phó sự cố hoả hoạn xảy ra, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH Broad Bright Sakura Việt Nam (địa chỉ: Khu công nghiệp Nội Bài – xã Sóc Sơn - TP Hà Nội) tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên, người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC và CNCH tại cơ sở.

Các học viên thực hành và sử dụng các phương tiện chữa cháy đã được trang bị

Tham dự lớp tập huấn có trên 100 học viên là người làm việc trong Công ty TNHH Broad Bright Sakura Việt Nam.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 22 đã phổ biến các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH tới các học viên. Trong đó, tập trung hướng dẫn cho các học viên nắm vững được các điểm mới của Luật PCCC và CNCH số 55; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP; thông tư số 36/2025/TT-BCA và đặc biệt là QCVN10:2025/BCA quy định về việc trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho nhà và công trình có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2025.

Các học viên trực tiếp sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy giả định

Ngoài ra báo cáo viên còn hướng dẫn cho học viên nắm vững được trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, trách nhiệm của những người được phân công thực hiện công tác PCCC và CNCH; lực lượng PCCC cơ sở trong việc tham mưu, giúp việc cho người đứng đầu thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ sở; các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, CNCH và kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố cháy nổ...

Các học viên được hướng dẫn quy trình, thao tác sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH, thực hành các kỹ năng khi xảy ra sự cố, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Báo cáo viên giới thiệu và hướng dẫn các học viên về bình chữa cháy xách tay

Thông qua chương trình huấn luyện, cán bộ, công nhân viên của Công ty được trang bị kiến thức cơ bản về pháp luật PCCC; nguyên nhân gây cháy, nổ và các biện pháp phòng ngừa, cũng như kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và thoát nạn an toàn. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất, hạn chế rủi ro, thiệt hại về người và tài sản, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể công ty trong công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cũng như tại địa phương nơi sinh sống.

Buổi tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Broad Bright Sakura Việt Nam đã diễn ra thành công, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng trong việc kết hợp giữa làm việc và rèn luyện kỹ năng, hướng tới giảm thiểu và không để cháy, nổ xảy ra.