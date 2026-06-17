Thu gom 8 tạ cá chết bốc mùi ở hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô, sẽ rắc men vi sinh tạo bọt khí

ANTD.VN - Lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội thông tin, đang tích cực xúc tiến các giải pháp công nghệ để xử lý tình trạng cá chết ở hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô.

Liên quan đến tình trạng cá chết nổi trắng, bốc mùi ở hồ điều hòa, Công viên Nghĩa Đô, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (Sở Xây dựng TP Hà Nội) thông tin, đến 11h30 sáng nay 17/6, lực lượng công nhân và các bên liên quan đã vớt, thu gom toàn bộ số cá chết trôi dạt trên mặt hồ điều hòa.

Số lượng cá chết được vớt, đem đi tiêu hủy khoảng 8 tạ.Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội, công viên Nghĩa Đô do UBND phường Nghĩa Đô quản lý. Riêng mực nước do Trung tâm quản lý để chống úng ngập. Để giải quyết điểm nghẽn úng ngập trong khu vực, trung tâm đã đầu tư lắp đặt trạm bơm ở hồ điều hòa nhằm chủ động rút cạn bớt nước, tăng sức chứa của hồ mỗi khi có mưa lớn.

Cá chết nổi trắng, bốc mùi ở hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô (ảnh: Hữu Thắng)

Thời gian vừa qua, nhận thấy nguy cơ xảy ra mưa lớn gây ngập úng, Trung tâm đã tiến hành hạ sâu thêm mực nước trong hồ điều hòa. Tranh thủ thời gian này, đơn vị thi công đã đề xuất tranh thủ hoàn thiện nốt hơn 10m ta luy còn dở dang do trước đây nước trong hồ dâng cao nên không thể làm được.

"Để chống úng ngập trung tâm phải rút cạn bớt nước trong hồ. Khi hồ cạn bớt nước đi, kết hợp với việc nước thải tràn vào đã khiến cá bị chết", vị lãnh đạo này giải thích.

Để giải quyết thực trạng cá chết tại hồ điều hòa, lãnh đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội cho biết đang tích cực xúc tiến các giải pháp công nghệ.

Trước mắt, Trung tâm sẽ phối hợp với Sở NN&MT thống nhất về việc mua vi sinh do Học viện Nông nghiệp Việt Nam sản xuất để rắc xuống hồ nhằm tạo bọt khí bổ sung ô xy và trung hòa nước thải.

Công nhân thu gom khoảng 8 tạ cá chết tại hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô (ảnh: Hữu Thắng)

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng đang triển khai các dự án tách riêng hệ thống nước thải và nước mưa trong nội đô để đảm bảo chất lượng nguồn nước chảy xuống hồ điều hòa.

Sáng nay 17/6, hồ điều hòa trong công viên Nghĩa Đô xảy hiện tượng cá chết hàng loạt rồi nổi trên mặt nước và trôi dạt vào bờ. Cá chết đúng thời điểm nắng nóng đã bốc mùi hôi thối ra khu vực xung quanh.

Ông Trần Văn Lâm ở đường Tô Hiệu, phường Nghĩa Đô phản ánh, cá chết bốc mùi hôi thối ra khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, chính quyền địa phương đã vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.